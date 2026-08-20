Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de agosto de 2026 JORNADA

Sánchez Herrero y la modernización de la Justicia: “Debe ser más cercana a la gente”

La vicerrectora de la UNMDQ y ex consejera de la Magistratura disertó sobre el uso de IA en el sistema judicial y enfatizó la necesidad de que se perciba que las decisiones son justas. También valoró la cobertura de vacantes tanto en la Provincia como en la Nación.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.