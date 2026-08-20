Sánchez Herrero y la modernización de la Justicia: “Debe ser más cercana a la gente”
La vicerrectora de la UNMDQ y ex consejera de la Magistratura disertó sobre el uso de IA en el sistema judicial y enfatizó la necesidad de que se perciba que las decisiones son justas. También valoró la cobertura de vacantes tanto en la Provincia como en la Nación.
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La vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDQ) y ex integrante del Consejo de la Magistratura Marina Sánchez Herrero destacó hoy la importancia de modernizar la Justicia y lograr que no sólo sea más eficiente sino también “cercana a la gente”, y que sus decisiones sean percibidas como justas, aun por quienes reciben fallos en contra.
Sánchez Herrero hizo estas consideraciones al participar de una jornada del Foro de Abogados 3.0, dedicada a dos temas que están en el candelero: el uso de inteligencia artificial (IA) en el Poder Judicial y la aplicación del nuevo régimen penal juvenil. Ella participó del panel que disertó sobre el primero de estos temas.
En su intervención, destacó que la IA es una herramienta valiosa para los abogados y jueces, pero advirtió sobre el peligro de delegarle funciones de decisión que corresponden a los seres humanos.
Al tomar la palabra, en el Salón de los Espejos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que organizó la jornada en conjunto con Abogados por la Justicia y la República (AJURE), la letrada enfatizó: “Valgámonos de la inteligencia artificial, pero nunca olvidemos que, en Justicia, siempre hablamos de humanidad”.
“La verdad es que me planteo cuál va a ser nuestro sistema judicial futuro. Ya hay algunos lugares del mundo en los que hay instancias judiciales que ya no tienen personas: no tienen jueces y no tienen abogados. Y se resuelven en un mes, y la recurribilidad que tienen esas causas es de un 20%. Quiere decir que hay un 80% de la sociedad que transita por ese lugar que considera que lo que pasó está bien. Que, en definitiva, es la definición que me dieron a mí cuando estudié: que, aunque no te den la razón, tengas el convencimiento de que lo que sucedió ahí es lo justo”, explicó.
En diálogo con La Tecla, Sánchez Herrero enfatizó la necesidad de aggiornar permanentemente la labor judicial.
“Todos los que formamos parte del sistema judicial, tanto jueces como abogados y fiscales, tenemos que trabajar para que la Justicia sea más eficiente y más cercana a la gente. Nosotros somos los primeros en interpelarnos respecto de la mirada que la sociedad tiene del sistema judicial. Y tenemos que incorporar esa mirada y actualizar permanentemente las instituciones a los tiempos que van corriendo”, destacó.
También valoró que tanto el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires como el de Javier Milei en la Nación hayan emprendido la cobertura de vacantes en sendos estamentos de la Justicia.
“En los dos últimos años, en la Provincia, se hizo una cobertura muy importante de vacantes. Eso es muy importante para el sistema. Era una demanda que había desde todo el sector de la Justicia y también, básicamente, una demanda social, porque un juzgado subrogado no trabaja de la misma manera”, señaló la académica. “En el Poder Judicial de la Nación también empezaron a cubrirse vacantes. Y lo importante es que la Justicia funcione, y funcione regularmente.”