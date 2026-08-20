Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de agosto de 2026 EN CAMPAÑA

Magario puso al peronismo en modo 2027 y reforzó la construcción de Kicillof como alternativa a Milei

La vicegobernadora cerró el seminario “Peronismo x Peronistas” con un discurso que combinó críticas al modelo de Javier Milei, defensa de la industria y reclamo por los recursos de las provincias. En línea con el mensaje del Gobernador, planteó la necesidad de reconstruir una alternativa nacional y anticipó el horizonte de un próximo gobierno peronista.

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