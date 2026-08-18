La serie de Moria Casán: la familia de Luis Vadalá demanda a Netflix

La serie biográfica sobre Moria Casán, estrenada recientemente en Netflix, generó su primer conflicto judicial. Sucede que Ingrid Vadalá, hija mayor de Luis Vadalá (ex pareja de la artista fallecido en 2023), presentará una querella contra la plataforma y la producción.



De esta manera, la mujer, de 47 años y alejada del espectáculo, cuestionó fuertemente la caracterización de su padre. “Todo lo que se muestra sinceramente resulta absurdo y vulgar. Mi papá no era una persona así, era un señor, un hombre educado y respetuoso”, afirmó. Según Ingrid, la ficción lo presenta como “grotesco, maleducado y carente de educación”. También criticó que se haya usado su origen barrial y su trabajo en un taller para menospreciarlo: “Usaron eso para menospreciarlo, lo cual me parece una falta de respeto para cualquier trabajador común”. Además, rechazó la exposición de supuestos consumos personales y aseguró que prácticamente todo lo mostrado “carece de relación con lo que verdaderamente sucedió”.



Sobre las insinuaciones económicas de la ruptura, Ingrid desmintió que su padre se hubiera quedado con bienes de Moria: “Si realmente hubiera ocurrido aquello, no habría atravesado las carencias económicas que tuvo después de la separación”, cuando debió trabajar en una panadería y una parrilla.



La hija de Vadalá, quien convivió de cerca con la relación durante más de una década, expresó su dolor por no poder defenderse su padre: “Me resulta muy doloroso e injusto que se distorsione de esta manera la imagen de una persona que conocí muy bien y que ya no está más”.