Volver | La Tecla Nacionales 17 de agosto de 2026 ACTO

Milei toma el bastón y reaparece tras 9 días de ausencia de la agenda pública y política

El Presidente reaparece hoy tras casi diez días de silencio, con la vista puesta en el jueves y el Council of the Americas.

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