Milei toma el bastón y reaparece tras 9 días de ausencia de la agenda pública y política

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Después de más de una semana sin mostrarse en público, Javier Milei vuelve hoy a la escena política. El Presidente encabezará esta tarde, en la Plaza San Martín de Retiro, el acto por el Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín, y dará un mensaje por cadena nacional previsto para las 15. Antes, cerca de las 14.30, saludará a los funcionarios presentes y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
El silencio del mandatario se extendió desde el sábado 8 de agosto, cuando volvió de Colombia y optó por "recluirse" en la quinta de Olivos. Nueve días sin agenda pública, sin contacto con funcionarios ni empresarios, sin entrevistas y sin actividad en redes sociales, un hermetismo que disparó todo tipo de especulaciones sobre su estado y hasta sobre quién debería hacerse cargo del Ejecutivo si la ausencia se prolongaba.
Mientras tanto, quien ocupó el centro de la escena fue Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia recibió a legisladores bonaerenses, encabezó la mesa política y retomó el diálogo con Mauricio Macri, además de inaugurar la sede bonaerense de La Libertad Avanza en San Telmo.
La foto de esta tarde con Jorge Macri no es casual: se da en pleno proceso de acercamiento entre LLA y el PRO, después de un fuerte desencuentro previo entre ambos dirigentes. El escenario elegido, además, le imprime un tono institucional a la reaparición presidencial.
La agenda pública del Presidente no se agota hoy. El próximo jueves 20 de agosto, Milei confirmó su presencia en la 23ª edición del Council of the Americas, uno de los encuentros de mayor peso para la agenda política y económica del país, que se realizará desde las 8.15 en el Alvear Palace Hotel y será organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Lo acompañarán el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, además de representantes del Gobierno porteño como Jorge Macri y Diego Santilli. La jornada, que tendrá como anfitriones a Natalio Mario Grinman (CAC) y Susan Segal (AS/COA), pondrá el foco en la situación económica y las perspectivas del país, con Milei como uno de los principales oradores ante un auditorio de empresarios y referentes sectoriales.