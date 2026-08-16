Se cocina el acuerdo: amarillos y violetas de la Cuarta tuvieron su foto con el foco en el 2027

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Con la mira puesta en las próximas elecciones y con la posibilidad latente de volver a unirse en la provincia de Buenos Aires, el PRO y La Libertad Avanza tuvieron un encuentro en la Cuarta sección electoral para ser una opción viable para ganar la gobernación en 2027.
Luego del encuentro que mantuvieron los diputados nacionales del PRO con altos funcionarios libertarios, estos encuentros comenzaron a replicarse en los territorios.
En Carlos Casares, el senador bonaerense Pablo Petrecca continúa con sus recorridas que viene realizando por distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de conocer experiencias locales, escuchar a sus protagonistas y seguir construyendo una agenda vinculada a las necesidades de cada comunidad.
En esta oportunidad, visitó un distrito gobernado por el peronismo y se mostró con Coco Boris, uno de los referentes seccionales de La Libertad Avanza en el noroeste bonaerense. Allí, también dijeron presente diversos dirigentes amarillos y violetas y se transformó en una de las primeras señales para rubricar un posible acuerdo en suelo bonaerense.
La actividad central de la jornada fue la visita a un club de la ciudad y la presentación del Programa Provincial Dibu, una iniciativa destinada a acompañar y fortalecer a los clubes de barrio por el rol social, deportivo y comunitario que cumplen en cada localidad.
“Los clubes son mucho más que un lugar donde se practica deporte. Son espacios de encuentro, contención y formación. Fortalecerlos es invertir en nuestros chicos y en el futuro de cada comunidad”, señaló Petrecca.
Según expresó el senador juninense, Carlos Casares constituye desde hace tiempo una experiencia de trabajo conjunto entre ambos espacios, una dinámica que volvió a quedar reflejada durante la recorrida, aunque el eje de la visita estuvo puesto en la agenda local y en el acompañamiento a las instituciones.
“Seguimos recorriendo la provincia porque para transformar Buenos Aires primero hay que conocerla, escuchar y trabajar con quienes todos los días empujan para que las cosas funcionen”, concluyó Petrecca.