Alerta naranja: la provincia advirtió por la presencia de cianobacterias en 17 municipios
El Gobierno bonaerense activó el nivel de riesgo medio en distintos puntos del territorio y recomendó evitar el contacto con el agua. El monitoreo se realiza mediante el Cianosemáforo y herramientas satelitales.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires emitió una alerta naranja por la presencia de cianobacterias en distintos cuerpos de agua y espacios recreativos. Según el Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias, son 17 los municipios alcanzados actualmente por este nivel de riesgo.
Los distritos incluidos en el mapa provincial son Alberti, Avellaneda, Benito Juárez, Balcarce, Chacabuco, Chascomús, Colón, General Pinto, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos, Monte Hermoso, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen y 25 de Mayo.
La categoría naranja representa un riesgo medio y establece la colocación de la bandera sanitaria correspondiente en los sectores afectados. Frente a esta situación, las autoridades aconsejaron no ingresar al agua y recurrir a los guardavidas o responsables de cada espacio ante cualquier consulta.
¿Qué son las cianobacterias y cómo se monitorean?
El seguimiento de la situación se lleva adelante a través del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.
El esquema funciona en articulación con los municipios y busca identificar de manera anticipada la aparición de floraciones de algas que puedan representar un riesgo para quienes utilizan los espacios acuáticos con fines recreativos.
En la actualidad, 51 municipios participan del Cianosemáforo, una herramienta desarrollada por la Provincia que permite consultar el estado de diferentes lagunas, ríos y otros cuerpos de agua.
Para establecer las condiciones de cada lugar, el sistema cruza los datos enviados por los gobiernos municipales con información obtenida mediante monitoreo satelital de la Autoridad del Agua (ADA). Cuando no existen reportes recientes desde el territorio, las imágenes satelitales sirven como referencia para determinar el nivel de alerta.
Desde el Gobierno bonaerense remarcaron que la combinación de ambas fuentes permite mejorar la identificación de los sectores afectados y reforzar las medidas preventivas.
Una herramienta para anticipar riesgos
El Programa de Gestión Integral de Cianobacterias es considerado por la Provincia como el primer sistema de alerta temprana de alcance provincial de estas características en Argentina.
La iniciativa también se encuentra vinculada con el programa “Alerta Temprana para Todos” (EW4All), impulsado por las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial, que busca ampliar las herramientas de prevención frente a distintos fenómenos que pueden afectar a la población.
Además del seguimiento de los cuerpos de agua, el programa contempla acciones de educación y concientización. En ese marco, la Provincia puso a disposición de las escuelas un nuevo material destinado a estudiantes de nivel primario: “Descubrí el Cianosemáforo de la Provincia de Buenos Aires. Lectura, juegos y aventuras acuáticas”.