Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de agosto de 2026 PREVENCIÓN

Alerta naranja: la provincia advirtió por la presencia de cianobacterias en 17 municipios

El Gobierno bonaerense activó el nivel de riesgo medio en distintos puntos del territorio y recomendó evitar el contacto con el agua. El monitoreo se realiza mediante el Cianosemáforo y herramientas satelitales.

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