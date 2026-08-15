Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de agosto de 2026 MENOS PESOS EN LA CALLE

Freno a las compras de dólares del BCRA: el crédito caro frena la economía bonaerense

El Banco Provincia advirtió que la fuerte desaceleración en la compra de dólares del BCRA y la suba de las tasas reales encarecen el crédito productivo. Sin recuperación del consumo ni los salarios, este freno a la liquidez amenaza con paralizar la reactivación económica en el territorio bonaerense.

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