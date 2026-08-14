La dura respuesta judicial de Mauro Icardi y Elba Marcovecchio

La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. Después de que trascendiera la medida cautelar presentada por Ana Rosenfeld en representación de la empresaria, Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, respondió con un escrito de fuerte contenido.



La presentación de Rosenfeld solicitó, entre otras medidas, la suspensión de la responsabilidad parental de Icardi, el corte de todo tipo de comunicación con sus hijas y el cuidado personal exclusivo de las menores a favor de Wanda. También incluía pedidos de pericias psiquiátricas para el delantero y la realización de un curso sobre violencia de género.



En la respuesta, la defensa de Icardi apuntó directamente contra Wanda por la situación del vínculo con sus hijas. Sostiene que la madre estaría obstaculizando desde hace aproximadamente un año la revinculación entre el padre y las menores: “La madre genera un impedimento de contacto como lo ha hecho en enero de 2025 y por seis meses más, fecha en que debió haber entregado a las nenas y no lo hizo”.El documento también hace referencia a un episodio de junio, cuando se habría producido una situación de 11 horas en el Château sin que se cumpliera una orden judicial: “No es nuevo, es parte de su conducta real y fundamentalmente afecta a las nenas”.



El concepto más fuerte de la contestación califica la conducta de Wanda Nara como “una actitud antiniños”. La frase se convirtió en el eje más contundente de la respuesta judicial y marca el nivel de tensión que alcanzó la disputa.