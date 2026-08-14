Apps
Viernes, 14 agosto 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
SIGUE EL ESCANDALO

La dura respuesta judicial de Mauro Icardi y Elba Marcovecchio

La defensa del futbolista contestó a la cautelar presentada por la abogada de Wanda Nara, que pidió suspender la responsabilidad parental de Icardi y limitar el contacto con sus hijas.

La dura respuesta judicial de Mauro Icardi y Elba Marcovecchio
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. Después de que trascendiera la medida cautelar presentada por Ana Rosenfeld en representación de la empresaria, Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, respondió con un escrito de fuerte contenido.

La presentación de Rosenfeld solicitó, entre otras medidas, la suspensión de la responsabilidad parental de Icardi, el corte de todo tipo de comunicación con sus hijas y el cuidado personal exclusivo de las menores a favor de Wanda. También incluía pedidos de pericias psiquiátricas para el delantero y la realización de un curso sobre violencia de género.

En la respuesta, la defensa de Icardi apuntó directamente contra Wanda por la situación del vínculo con sus hijas. Sostiene que la madre estaría obstaculizando desde hace aproximadamente un año la revinculación entre el padre y las menores: “La madre genera un impedimento de contacto como lo ha hecho en enero de 2025 y por seis meses más, fecha en que debió haber entregado a las nenas y no lo hizo”.El documento también hace referencia a un episodio de junio, cuando se habría producido una situación de 11 horas en el Château sin que se cumpliera una orden judicial: “No es nuevo, es parte de su conducta real y fundamentalmente afecta a las nenas”.

El concepto más fuerte de la contestación califica la conducta de Wanda Nara como “una actitud antiniños”. La frase se convirtió en el eje más contundente de la respuesta judicial y marca el nivel de tensión que alcanzó la disputa.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

RUMBO AL 2027

Mientras siguen los plenarios en PBA, Kicillof va a Chaco a reforzar su armado federal

El gobernador continúa su gira por las provincias con la presentación de su libro en tierras de Leandro Zdero. Hubo un encuentro del MDF en la Cuarta y se viene uno en la Segunda

NOTICIAS MÁS VISTAS

Famosos de Hollywood que visibilizan sus discapacidades

La cuarta pata del peronismo tiene tres candidatos

Un peso pesado le marca la cancha a la mesa de unidad del peronismo

La dura respuesta judicial de Mauro Icardi y Elba Marcovecchio

El futuro del peronismo, entre la bola de cristal y la demanda de renovación

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET