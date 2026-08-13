“Calentá que entrás”: Pichichi resuena entre las filas libertarias como candidato a gobernador
Daniel Scioli vuelve a ganar terreno en el armado de La Libertad Avanza de cara a 2027. El exgobernador bonaerense aparece entre las alternativas que analiza el “karinismo” para disputar la gobernación, aunque también evalúa competir por una banca en Mar del Plata.
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En medio de idas y venidas con posibles candidatos, Daniel Scioli vuelve a ganar terreno en el armado de La Libertad Avanza de cara a 2027. El exgobernador bonaerense aparece entre las alternativas que analiza el “karinismo” para disputar la gobernación, aunque también evalúa competir por la conducción de Mar del Plata. Sebastián Pareja y Diego Santilli siguen en carrera.
Según fuentes cercanas al entorno de Karina Milei, Scioli es considerado una figura con conocimiento territorial, experiencia de gestión y capacidad para interpelar a sectores moderados. Su pasado peronista también es visto como un activo para captar votos de aquellos sectores del peronismo que se alejaron del oficialismo.
Scioli gobernó la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2015 y mantiene un nivel de conocimiento público considerable. Su eventual postulación representaría, además, una apuesta del oficialismo por ampliar su base electoral en el principal distrito del país.
Sin embargo, la gobernación no sería la única alternativa sobre la mesa. Otra de las opciones que analiza Scioli es competir como candidato en General Pueyrredón, donde podría concentrar su campaña y disputar un lugar en la oferta electoral de La Libertad Avanza.
La eventual irrupción del exgobernador modificaría el escenario interno libertario. Hasta ahora, los principales nombres que sonaban para encabezar la boleta bonaerense eran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el diputado nacional Sebastián Pareja, ambos con respaldo de distintos sectores del oficialismo.
A la discusión provincial se suma, además, el apellido Scioli en otro distrito estratégico. Nicolás Scioli, hermano de Daniel, aparece como una posible carta de La Libertad Avanza en Tigre, aunque su candidatura dependerá de que logre imponerse en el armado local y consolidar su lugar dentro del espacio libertario.
De esta manera, el apellido Scioli podría tener presencia en distintos frentes del armado bonaerense de LLA: Daniel Scioli como eventual candidato a gobernador o alternativa electoral en Mar del Plata, y Nicolás Scioli como posible postulante en Tigre.