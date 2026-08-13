Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de agosto de 2026 CARRERA ELECTORAL

“Calentá que entrás”: Pichichi resuena entre las filas libertarias como candidato a gobernador

Daniel Scioli vuelve a ganar terreno en el armado de La Libertad Avanza de cara a 2027. El exgobernador bonaerense aparece entre las alternativas que analiza el “karinismo” para disputar la gobernación, aunque también evalúa competir por una banca en Mar del Plata.

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