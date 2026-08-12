Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de agosto de 2026 BOLETIN OFICIAL

Kicillof busca recuperar $150 mil millones que las obras sociales le deben a hospitales

La Provincia puso en marcha un régimen especial de regularización para cobrar la deuda acumulada por prestaciones del SAMO. El Gobierno atribuye el crecimiento del pasivo a la disolución del sistema de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada durante la gestión de Javier Milei y anticipa que parte de lo recuperado se distribuirá entre los trabajadores de la salud.

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