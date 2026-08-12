Ciencia en pie de guerra: investigadores marcharon contra los despidos y el ajuste en el Conicet
La movilización tuvo como epicentro el Obelisco porteño y se replicó en distintos puntos del país. La comunidad científica reclama la continuidad de las becas, mayor presupuesto y políticas de investigación y desarrollo.
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Investigadores, docentes, becarios y trabajadores del sistema científico y tecnológico volvieron a las calles este miércoles para reclamar contra el ajuste en el sector y los despidos registrados en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
La jornada de protesta tuvo como punto central el Obelisco porteño, aunque también se realizaron concentraciones en plazas, universidades y centros de investigación de distintos puntos del país. La convocatoria fue impulsada bajo la consigna “Me pongo la camiseta para defender la ciencia en Argentina”, con la invitación a concurrir con camisetas de la Selección, banderas y carteles.
La movilización se produjo luego de que cientos de becarios posdoctorales quedaran fuera del organismo tras el vencimiento de sus contratos. Según los trabajadores del sector, se trata de 374 becarios cuyos vínculos finalizaron el 31 de julio y no fueron renovados.
El conflicto había generado fuertes reclamos durante las últimas semanas. Investigadores y organizaciones gremiales habían advertido que la pérdida de estos puestos no solamente implica un problema laboral para quienes desarrollan sus carreras científicas, sino también la interrupción de proyectos y líneas de investigación que requieren años de formación y continuidad.
Reclamo por presupuesto y continuidad
Durante la movilización, la comunidad científica también puso el foco en el deterioro de los recursos destinados a ciencia y tecnología. El reclamo excede al Conicet y alcanza a otros organismos vinculados con la investigación y el desarrollo tecnológico, entre ellos el INTA, el INTI, la CNEA y la CONAE.
Los trabajadores sostienen que la reducción de fondos pone en riesgo programas de investigación, proyectos tecnológicos y la formación de nuevos profesionales. En ese marco, advierten sobre la posibilidad de que investigadores formados en el país terminen buscando oportunidades laborales en el exterior ante la falta de financiamiento y estabilidad.
La protesta se inscribe, además, en un escenario de conflicto más amplio con el Gobierno nacional por las políticas destinadas al sistema científico y universitario. Investigadores y trabajadores universitarios vienen reclamando una recomposición presupuestaria y salarial, junto con el cumplimiento de las normas vinculadas al financiamiento de las universidades públicas.
Una protesta que se extiende al sistema universitario
La movilización de este miércoles coincidió con nuevas medidas de fuerza impulsadas por el sector universitario. Los reclamos apuntan a la actualización de las partidas presupuestarias, la recomposición de los salarios y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde el Gobierno, en tanto, cuestionaron las medidas de fuerza y defendieron el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia salarial, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.
De esta manera, la marcha volvió a poner en escena una disputa que atraviesa al sistema científico argentino: mientras investigadores y trabajadores denuncian un proceso de ajuste y pérdida de capacidades, el Ejecutivo sostiene su política de reducción del gasto y cuestiona el impacto de las protestas.
Con el conflicto por las becas como uno de los principales puntos de tensión, la comunidad científica busca mantener el reclamo en la agenda pública y exigir respuestas para quienes quedaron fuera del Conicet y para la continuidad de los proyectos de investigación.