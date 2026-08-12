Volver | La Tecla Nacionales 12 de agosto de 2026 RECLAMO

Ciencia en pie de guerra: investigadores marcharon contra los despidos y el ajuste en el Conicet

La movilización tuvo como epicentro el Obelisco porteño y se replicó en distintos puntos del país. La comunidad científica reclama la continuidad de las becas, mayor presupuesto y políticas de investigación y desarrollo.

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