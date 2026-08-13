Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de agosto de 2026 TIEMPO DE DEFINICIONES

Rosca y pacto de no agresión: los detalles del cónclave Kicillof, Kirchner y Massa

El encuentro reunió a Kicillof, Máximo Kirchner y Massa junto a gobernadores y referentes parlamentarios, con el objetivo de ordenar al peronismo, avanzar en una mesa política y acordar una estrategia común de cara a 2027. También hubo coincidencias en la defensa de las PASO frente al proyecto del Gobierno nacional.

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