Rosca y pacto de no agresión: los detalles del cónclave Kicillof, Kirchner y Massa
El encuentro reunió a Kicillof, Máximo Kirchner y Massa junto a gobernadores y referentes parlamentarios, con el objetivo de ordenar al peronismo, avanzar en una mesa política y acordar una estrategia común de cara a 2027. También hubo coincidencias en la defensa de las PASO frente al proyecto del Gobierno nacional.
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El peronismo dio un primer paso para intentar ordenar sus diferencias internas con una reunión que sentó en la misma mesa al gobernador bonaerense Axel Kicillof, al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y al referente del Frente Renovador, Sergio Massa. El encuentro tuvo como objetivo central abrir una instancia de coordinación entre los principales sectores del justicialismo y comenzar a delinear una estrategia común hacia 2027.
La principal definición fue la creación de una mesa política que funcionará como ámbito de diálogo entre las distintas corrientes del peronismo. La apuesta es que las diferencias puedan procesarse dentro de una estructura común y evitar que la disputa interna termine condicionando la estrategia electoral del espacio. En términos políticos, supone un primer intento de establecer un esquema de convivencia entre sectores que mantienen fuertes diferencias, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
La composición de esa mesa todavía no fue definida. Desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio de Kicillof, aparecen como posibles representantes Andrés Larroque y Carlos Bianco, aunque podría incorporarse otro dirigente de la mesa chica del Gobernador. El kirchnerismo y el massismo, mantienen una postura de "Silencio Stampa" respecto a sus nombres.
El otro punto central de la reunión fue la posición frente a las PASO. Los distintos sectores coincidieron en defender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ante el proyecto del Gobierno de Javier Milei para eliminarlas. Para el peronismo, mantener esa herramienta tiene una doble utilidad: preservar un mecanismo para resolver las diferencias internas mediante el voto y contar con una instancia de legitimación electoral para las candidaturas que surjan de ese proceso.
El acuerdo sobre las PASO funciona así como un primer punto concreto de coincidencia entre espacios que todavía tienen diferencias sobre la conducción y el rumbo político del peronismo. La discusión no se limita a la provincia de Buenos Aires: también involucra la reconstrucción de una estructura nacional capaz de enfrentar al oficialismo libertario en las próximas elecciones.
En ese escenario, la participación de los gobernadores tuvo un peso particular. Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) venían reclamando una instancia de coordinación para fijar posiciones frente a temas estratégicos. Su presencia amplió el encuentro más allá de la disputa bonaerense y aportó una mirada federal a la discusión.
También participaron el jefe del bloque peronista en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, y el titular de la bancada del PJ en el Senado, José Mayans. La presencia de ambos dirigentes incorporó al debate la dimensión parlamentaria y la necesidad de coordinar posiciones en el Congreso frente a la agenda del Gobierno nacional.
El acercamiento adquiere mayor relevancia por la relación entre Kicillof y Máximo Kirchner, que atravesaron largos períodos sin diálogo en medio de la disputa por el liderazgo del peronismo bonaerense. Massa, en cambio, mantuvo canales de comunicación con ambos durante ese período y quedó en una posición intermedia respecto de la interna provincial.
Por eso, más que un acuerdo definitivo, la reunión puede leerse como un primer intento de descongelar una relación política atravesada por diferencias profundas. La conformación de la mesa será ahora la primera prueba: deberá determinarse quiénes la integrarán, qué capacidad tendrá para intervenir en las discusiones internas y, sobre todo, si los distintos sectores están dispuestos a sostener un pacto de convivencia de cara a 2027.