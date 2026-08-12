Volver | La Tecla Nacionales 12 de agosto de 2026 UNIDAD ENTRE LAS TRIBUS

Kicillof, Máximo y Massa se juntaron y buscarán llegar a 2027 con paz y PASO

Los tres jefes de los principales sectores del peronismo participaron de una reunión con otros gobernadores y dirigentes. Habrá una mesa política para ordenar el movimiento. Acordaron que las primarias abiertas deben sostenerse.

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