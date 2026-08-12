Kicillof, Máximo y Massa se juntaron y buscarán llegar a 2027 con paz y PASO
Los tres jefes de los principales sectores del peronismo participaron de una reunión con otros gobernadores y dirigentes. Habrá una mesa política para ordenar el movimiento. Acordaron que las primarias abiertas deben sostenerse.
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¿Dejarán de pelearse? Esa parece ser la idea. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el líder de La Cámpora, Máximo Kircher, y el mandamás del Frente Renovador, Sergio Massa, participaron anoche de una cumbre del peronismo en la que acordaron conformar una mesa para ordenar el movimiento de cara a las elecciones del año próximo.
Se trata de las tres cabezas de los principales sectores internos del peronismo, que hoy por hoy viven una interna feroz en la provincia de Buenos Aires, gobernada por Kicillof.
Del encuentro de ayer, realizado en tierra porteña, participaron también varios gobernadores de otras provincias y otros dirigentes peronistas de peso.
Estuvieron el riojano Ricardo Quintela, el pampeano Sergio Ziliotto, el formoseño Gildo Insfrán, el fueguino Gustavo Melella y el santiagueño Gerardo Zamora, que gobiernan sus respectivas provincias.
También fueron parte del cónclave el titular del bloque peronista en la Cámara de Diputados de la Nación, Germán Martínez, y el jefe de la bancada en el Senado, José Mayans.
Se decidió conformar una mesa política para congeniar entre las distintas tribus y llegar en paz y orden a las elecciones de 2027. Aún no se sabe, empero, quiénes la integrarán.
Un punto importante (y, en realidad, el tema convocante para la reunión) fue el de fijar una posición respecto de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que el gobierno de Javier Milei quiere derogar. Todos los sectores estuvieron de acuerdo en sostener la herramienta, resistiendo el embate libertario.