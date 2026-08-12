Parejas de Hollywood que pasaron del set a la vida real

Algunos romances en pantalla no terminaron cuando dejaron de grabar. Con el paso de los años, varios actores se conocieron mientras filmaban películas o series, iniciaron relaciones detrás de cámaras y, en muchos casos, terminaron formando una familia.



A veces, el verdadero final feliz comienza después del rodaje. Entre las parejas citadas y mostradas se encuentra Tom Holland y Zendaya, quienes se conocieron durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming y llevaron su química de Peter Parker y MJ a una relación real que hoy los tiene casados.



Por otro lado, Angelina Jolie y Brad Pitt, cuya conexión nació en el set de Mr. & Mrs. Smith y se convirtió en una de las relaciones más mediáticas de Hollywood (aunque terminó años después).



Javier Bardem y Penélope Cruz, que se conocieron en un rodaje y años después consolidaron su relación, se casaron y formaron una familia numerosa.



Ashton Kutcher y Mila Kunis, quienes compartieron el set de That '70s Show y terminaron casados en la vida real. Tienen dos hijos y viven en Estados Unidos.



Kit Harington y Rose Leslie, que se enamoraron durante el rodaje de Game of Thrones y hoy están casados y tienen hijos.



Daniel Craig y Rachel Weisz, quienes se conocieron en el set de Dream House y poco después se casaron en una ceremonia privada.



Estas historias demuestran cómo la química ficticia puede trasladarse a la vida real, desde grandes producciones de cine hasta series de televisión.