Volver | La Tecla Nacionales 12 de agosto de 2026 ACERCAMIENTOS

Karina habló con Macri y mañana habrá cumbre entre LLA y el PRO en la Casa Rosada

Santilli y “Lule” Menem recibirán a Ritondo y Andreis a las 11. Quieren dar vuelta la página y reformular la relación entre ambas fuerzas. Por ahora no hay alianza.

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