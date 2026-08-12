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Karina habló con Macri y mañana habrá cumbre entre LLA y el PRO en la Casa Rosada

Santilli y “Lule” Menem recibirán a Ritondo y Andreis a las 11. Quieren dar vuelta la página y reformular la relación entre ambas fuerzas. Por ahora no hay alianza.

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Mucha agua ha corrido bajo el puente desde que (y antes de que) el PRO formalizara su alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA), hace ya un año. Desde entonces, las fuerzas amarilla y violeta atravesaron momentos de lejanía y acercamiento en grados diversos, al compás de la relación entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y el expresidente Mauricio Macri.

Ahora, ambos partidos buscan redefinir el lazo que los une. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (hermana de Javier), dialogó hoy con Macri, y mañana por la mañana figuras de peso de ambos espacios tendrán una primera cumbre en la que procurarán avanzar en acuerdos.

Por el gobierno participarán el jefe del gabinete de ministros mileísta, Diego Santilli, y el asesor Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina; por el PRO, su presidente en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y el diputado nacional Fernando de Andreis, espada de Macri.

Santilli y Ritondo, desde el lado amarillo, fueron los artífices del acuerdo con LLA el año pasado; ahora, y tras una serie de acontecimientos singulares que llevaron al “Colo” a presidir la mesa ministerial del gobierno, se sentarán a ambos lados de la mesa de concordia.

El encuentro será a las 11, en la Casa Rosada.

Macri confirmó, en el grupo de WhatsApp de la mesa ejecutiva del PRO, su contacto con Karina y la esencia de la cumbre de mañana, a saber, acercar posiciones entre ambsas fuerzas y ubicar al PRO como un aliado importante del gobierno de Milei.

Por ahora, sin embargo, no se hablará de una nueva alianza electoral, como la que funcionó en la provincia de Buenos Aires el año pasado, con resultados dispares en las elecciones legislativas provinciales y en las nacionales.
 

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