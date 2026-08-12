Ritondo y Pareja pisan el acelerador con dos reformas que incomodan en tierras bonaerenses

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Cristian Ritondo y Sebastián Pareja empiezan a mover fichas en tierras bonaerenses y acordaron avanzar en una agenda común entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), con dos temas que prometen generar ruido político: sostener el límite a las reelecciones de los intendentes y discutir la eliminación del Senado bonaerense para avanzar hacia una Legislatura unicameral.
El encuentro se produjo después de la reunión que legisladores de LLA mantuvieron el lunes con Karina Milei. Allí, la discusión sobre la estructura institucional de la Provincia empezó a ganar terreno y, según fuentes consultadas por La Tecla, el espacio libertario resolvió impulsar el debate por la unicameralidad. Ahora, Pareja sumó a Ritondo a una estrategia que busca convertir esos planteos en una agenda legislativa compartida.
En materia de reelecciones, ambos dirigentes se paran en la vereda de enfrente de los sectores que buscan eliminar el límite de dos mandatos para los intendentes. La discusión está trabada en la Legislatura, donde el proyecto que pretende modificar el régimen todavía no logró avanzar. El PRO y LLA buscan sostener la restricción y evitar que el tema derive en una habilitación para extender la permanencia de los jefes comunales en el poder.
El otro capítulo es todavía más ambicioso: rediseñar por completo la Legislatura bonaerense. La propuesta de unicameralidad implica dejar atrás el actual esquema de Diputados y Senado y concentrar el funcionamiento parlamentario en una sola cámara. El argumento de sus impulsores apunta al costo de una estructura que, según plantean, duplica funciones y estructuras sin una contraprestación equivalente para los bonaerenses.
La coincidencia entre Ritondo y Pareja abre así un nuevo frente de discusión política en la Provincia. Mientras el oficialismo bonaerense busca sostener su propia agenda y el debate por las reelecciones sigue en suspenso, PRO y LLA intentan instalar dos reformas institucionales de alto impacto: ponerle un freno a las reelecciones indefinidas y discutir si la Provincia necesita dos cámaras legislativas o si llegó la hora de cerrar una de ellas.