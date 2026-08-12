Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de agosto de 2026 ESTRATEGIA

Ritondo y Pareja pisan el acelerador con dos reformas que incomodan en tierras bonaerenses

La oposición busca sostener el límite a las reelecciones de los intendentes y abrir el debate para eliminar una de las dos cámaras de la Legislatura.

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