Una bomba llamada seguridad

Seguridad bajo la lupa en Lanús



🚔 La política de seguridad de Lanús vuelve a quedar bajo cuestionamientos por el manejo de los fondos públicos. El Tribunal de Cuentas observó gastos por más de $52 millones en combustible sin documentación suficiente y aplicó multas a… pic.twitter.com/XFZsGkMcIT