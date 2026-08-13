Municipales bonaerenses lanzan plan de lucha y piden la intervención de Kicillof
FESIMUBO advirtió que hay distritos con básicos de $ 150.000, por lo que analiza medidas de fuerza en los municipios. También pidieron la urgente convocatoria al Consejo de Empleo Municipal y buscan involucrar a la Provincia para encontrar soluciones.
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La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) resolvió iniciar un plan de lucha en reclamo de aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo, ante las crecientes desigualdades que registran los trabajadores de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires.
El conflicto apunta en primer lugar a los intendentes, responsables de las negociaciones paritarias en cada municipio, aunque el reclamo sindical también alcanza al gobierno provincial que encabeza Axel Kicillof. Desde la entidad sindical exigen que la administración bonaerense intervenga y habilite una instancia institucional para debatir la situación de los empleados municipales.
FESIMUBO alertó por las abismales diferencias salariales entre distritos, señalando que mientras en algunos el básico apenas supera los 150.000 pesos, en otros las remuneraciones son considerablemente superiores.
El secretario general de la Federación, Hernán Doval, reclamó de manera particular al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, la convocatoria del Consejo del Empleo Municipal, un ámbito previsto para abordar las problemáticas laborales del sector, pero que -según denunció el dirigente- lleva una década sin ser convocado.
La organización comenzó a articular el conflicto a través de encuentros regionales, realizándose ya reuniones con sindicatos del oeste y del norte del conurbano, y está prevista la continuidad con representantes del sur, el centro y la costa bonaerense.
Doval anticipó que las medidas (no fijaron fecha para las medidas de fuerza) no se limitarán al esquema tradicional de paros y movilizaciones, evaluando acciones sorpresivas y modalidades diferenciadas en cada distrito, con la intención de sostener el reclamo durante un período prolongado hasta obtener respuestas concretas.
Para FESIMUBO, su convocatoria permitiría discutir en un ámbito provincial cuestiones que actualmente quedan subordinadas exclusivamente a la capacidad económica y política de cada municipio.
Los jefes comunales advierten una caída de recursos vinculada a la menor recaudación y a la coparticipación provincial, mientras los gremios sostienen que esa situación se traslada de manera directa a los salarios de los trabajadores.