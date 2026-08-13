Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de agosto de 2026 SALARIOS DE HAMBRE

Municipales bonaerenses lanzan plan de lucha y piden la intervención de Kicillof

FESIMUBO advirtió que hay distritos con básicos de $ 150.000, por lo que analiza medidas de fuerza en los municipios. También pidieron la urgente convocatoria al Consejo de Empleo Municipal y buscan involucrar a la Provincia para encontrar soluciones.

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