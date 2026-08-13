Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de agosto de 2026 JULIO ALAK

La vieja escuela salió a la cancha a paso lento y con el PJ en la espalda

Julio Alak comienza a mover fichas con la mira puesta en 2027 y, aunque evita hablar de una candidatura a gobernador, combina gestión, formación política y recorridas por la Provincia. Con el respaldo de su rol en el PJ bonaerense, busca tender puentes entre los distintos sectores del peronismo mientras fortalece su vínculo con Axel Kicillof.

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