La vieja escuela salió a la cancha a paso lento y con el PJ en la espalda
Julio Alak comienza a mover fichas con la mira puesta en 2027 y, aunque evita hablar de una candidatura a gobernador, combina gestión, formación política y recorridas por la Provincia. Con el respaldo de su rol en el PJ bonaerense, busca tender puentes entre los distintos sectores del peronismo mientras fortalece su vínculo con Axel Kicillof.
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El intendente de La Plata, Julio Alak, inició la procesión hacia la gobernación 2027 y lleva consigo el estilo tradicional del peronismo, con el manual bajo el brazo. Identificado con el MDF, busca equilibrar sus movimientos sin perder de vista a ningún sector del amplio universo del justicialismo.
Por supuesto, no expresó públicamente su intención de ser gobernador, pero sus acciones dejan en claro hacia dónde pretende llegar. Se trata de un proceso similar al que decantó con su candidatura a intendente y que lo catapultó al regresó del gobierno local.
Desde el entorno de Alak remarcan que hará valer su rol en el Partido Justicialista bonaerense que preside Axel Kicillof. Allí ocupa el lugar de secretario de Formación Política y el Gobernador le encomendó la tarea de hacer foco en ese aspecto para fortalecer a la militancia del peronismo.
Por ese motivo, y hasta nuevo aviso, entrelazará actividades de gestión municipal con las de campaña política. Un ejemplo de esa perspectiva es lo que dejó su visita a Bahía Blanca la semana pasada.
En el municipio de la Sexta sección electoral se encontró con su par Federico Susbielles para firmar un convenio de cooperación. Luego, horas más tarde, protagonizó un acto con Eduardo Duhalde donde el expresidente presentó su libro.
Al día siguiente, en La Plata, encabezó una charla en el Instituto de Capacita-cíon Política vinculada a la ley de tierras y por la tarde fue a Ituzaingó para tener otra junto a Alberto y Pablo Descalzo. La idea de recorrer la Provincia será en función de jornadas de formación política con el sello del PJ bonaerense sobre sus espaldas.
“Axel es como Néstor”, dijo Alak sobre Kicillof en un acto en la capital bonaerense y encendió la polémica con el kirchnerismo. El intendente platense busca equilibrar vínculos, pero desde el cristinismo y algunos sectores del MDF lo miran de reojo. Quizás es uno de los dilemas que deberá resolver mientras tiende puentes con diferentes grupos en su camino hacia 2027.