La cuarta pata del peronismo tiene tres candidatos

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La carrera por la sucesión bonaerense todavía está lejos de tener un punto de largada formal, pero los movimientos políticos ya permiten observar quiénes comenzaron a ocupar los primeros lugares en el tablero. Axel Kicillof avanza con su construcción nacional y, al mismo tiempo, deja que varios dirigentes de su espacio recorran la Provincia con una lógica que excede la gestión.
En este contexto, la Liga de Intendentes del Peronismo ya formalizó su armado tras una reunión con Axel Kicillof y en el camino sumaron a otro jefe comunal. Con 12 alcaldes y varios legisladores buscan consolidarse como la cuarta para en una coalición que tendrá como objetivo retener la provincia de Buenos Aires.
El espacio confía en sumar más adeptos bajo una construcción que busca articular la unidad entre los diferentes sectores. Al mismo tiempo, se muestran equidistantes de la pelea de La Cámpora con el MDF y desde allí es que quieren hacerse fuertes.
Federico Otermín, Federico Achával y Mariel Fernández son tres que corren con ventaja en su intención de gobernar el territorio bonaerense. De hecho, fueron reconocidos por el propio Gobernador y les dijo que no tenía problemas en que caminen. Sólo les pidió -como a los suyos- que no se pongan palos en la rueda. También desde la Gobernación dejaron trascender que la Liga dejó en claro que su candidato a presidente es Axel Kicillof.
Futuro aún incierto
Así, el tablero que comienza a dibujarse tiene una primera conclusión en la cual Kicillof ya tiene sus nombres, pero todavía no resolvió la sucesión. El MDF cuenta con dirigentes que empezaron a caminar la Provincia y pueden convertirse en candidatos, pero enfrente existen estructuras con peso propio y dirigentes que no aceptarán una definición unilateral.
La discusión también estará atravesada por el futuro del propio Gobernador. Si Kicillof finalmente profundiza su carrera presidencial, necesitará que el armado bonaerense pueda sostenerse sin depender exclusivamente de su figura. Allí aparece el verdadero desafío político de la etapa que comienza y es el de transformar una construcción que hoy tiene al Gobernador como principal referencia en una estructura con capacidad para disputar la Provincia y, al mismo tiempo, contener a los diferentes sectores que integran el peronismo.
Por eso, más que una lista cerrada de candidatos, los nombres que ya comenzaron a caminar funcionan como una primera fotografía de la sucesión. Katopodis, Ferraresi, Alak, Larroque y Bianco representan las alternativas más cercanas al proyecto de Kicillof, pero la Liga, el massismo y La Cámpora conservan sus propias figuras. La pelea por el sillón de Dardo Rocha recién empieza a tomar forma y, antes de conocer quiénes serán los candidatos, el peronismo deberá resolver cómo se ordenará detrás de un proyecto común.