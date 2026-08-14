Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de agosto de 2026 NOTA DE TAPA

La cuarta pata del peronismo tiene tres candidatos

La carrera por el sillón de Dardo Rocha ya se largó y La Liga de Intendentes se anotó a la contienda. Con 12 alcaldes y varios legisladores buscan consolidarse como la cuarta para en una coalición.

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