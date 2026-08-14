Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de agosto de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Amplían denuncia penal por el Minella con foco en la red societaria y la falta de controles

Un escrito técnico presentado ante la UFIJ N° 10 detalla cronologías incompatibles, avales bancarios bajo sospecha internacional por lavado de activos y una vulneración sistemática del pliego de bases y condiciones por parte del Municipio.

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