Famosos de Hollywood que visibilizan sus discapacidades

Diversas figuras de Hollywood han hablado públicamente sobre discapacidades, enfermedades y condiciones que forman parte de sus vidas.



La actriz y cantante Selena Gómez padece lupus y trastorno bipolar, y en 2017 recibió un trasplante de riñón. Asimismo, hizo visible el diagnóstico a través de un documental producido por ella.



El productor y actor Tom Holland tiene dislexia, condición que afectó su etapa escolar. Ahora realiza terapias alternativas para poder convivir con este déficit



Por su parte, Daniel Radcliffe vive con dispraxia, un trastorno que afecta la coordinación motora, y también dislexia.



El humorista Jim Carrey fue diagnosticado con TDAH y dislexia durante su infancia. Ahora se aboca al arte como disciplina para mejorar su mente.



Sylvester Stallone nació con una parálisis facial parcial debido a complicaciones en el parto con fórceps, lo que le generó problemas de habla y una expresión facial asimétrica.



El intérprete y músico Johnny Depp es ciego de un ojo desde el nacimiento y ha enfrentado depresión y adicciones mientras que el galán Keanu Reeves tiene dislexia y características del espectro autista.



Todos ellos demostraron que estas situaciones no necesariamente impiden alcanzar el éxito. Sus historias ayudan a visibilizar condiciones que muchas veces no son evidentes a simple vista.



La discapacidad puede ser invisible, pero eso no significa que sea menos real ni que deba convertirse en una barrera para cumplir sueños y metas. Para quienes viven con enfermedades raras o discapacidades, conocer estas experiencias puede representar una fuente de esperanza y motivación.



El éxito de estas figuras demuestra que una condición de salud no tiene por qué definir hasta dónde puede llegar una persona.

