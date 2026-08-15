Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de agosto de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Mar del Plata afronta el fin de semana largo entre reservas moderadas y cautela en los comercios

Con un piso de reservas hoteleras del 45% y el aliciente del Día del Niño, la ciudad busca romper la inercia recesiva de los últimos recesos.

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