Las obras sociales atraviesan una crisis profunda y el conurbano sufrió la peor caída

El Gran Buenos Aires es, por una gran diferencia, la zona en la que más aumentó la desprotección con la pérdida de la obra social

Hernán Herrera

Lionel Scaloni

El trabajo informal gana terreno

La reducción de puestos de trabajo registrados implica la pérdida de la cobertura mediante obras sociales

Fabián Cagliardi

Miguel Lunghi, intendente de Tandil

IOMA

ATE viene advirtiendo sobre la crisis en IOSFA