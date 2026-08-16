Colectivos en AMBA: cayó hasta 22,6% la cantidad de pasajeros y se profundiza la crisis
Los datos de AAETA muestran una fuerte contracción interanual durante julio y agosto. En territorio bonaerense, el descenso de pasajeros fue muy superior al registrado en CABA. Además, en agosto los viajes bajaron todos los días de la semana.
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El uso de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a mostrar una fuerte caída durante 2026, en un escenario marcado por la pérdida de pasajeros y una menor circulación del transporte automotor debido a los fuertes aumentos en las tarifas. La baja de la Red SUBE también fue uno de los causales de esta fuerte baja.
Los datos difundidos por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) muestran que durante julio de 2026 el promedio de pasajeros por día hábil cayó 17,3% respecto del mismo mes del año anterior, al pasar de 8.373.327 a 6.925.384 usuarios en el conjunto de las tres jurisdicciones relevadas.
La situación tuvo un impacto especialmente fuerte en la provincia de Buenos Aires, donde la cantidad de pasajeros se redujo 22,6% interanual. El registro pasó de 4.338.816 pasajeros promedio por día hábil en julio de 2025 a 3.355.781 en julio de este año.
En tanto, el segmento correspondiente al transporte nacional registró una baja del 12,6%, desde 3.253.375 hasta 2.844.497 pasajeros. En CABA, la reducción fue menor, aunque también significativa: 7,2%, al pasar de 781.136 a 725.106 usuarios.
El retroceso en la cantidad de pasajeros estuvo acompañado por una disminución en los kilómetros recorridos por los colectivos durante julio. En el total de las tres jurisdicciones, los kilómetros promedio por día hábil pasaron de 3.489.502 en julio de 2025 a 3.158.345 en julio de 2026, lo que representa una caída interanual del 9,5%.
Por jurisdicción, CABA tuvo una baja del 2,6%, al pasar de 265.852 a 259.019 kilómetros. El segmento nacional registró una reducción del 11%, desde 1.561.211 hasta 1.390.308 kilómetros.
Por su parte, los servicios correspondientes a la provincia de Buenos Aires recorrieron 1.509.018 kilómetros en julio de 2026, frente a los 1.662.439 del mismo mes de 2025. La disminución fue del 9,2%.
Así, mientras la cantidad de pasajeros en territorio bonaerense se contrajo 22,6%, la oferta medida en kilómetros cayó 9,2%.
Los números correspondientes a agosto también muestran un escenario negativo para el transporte público del AMBA.
Según un informe de AAETA elaborado sobre la base del Informe de Demanda Diaria del AMBA, y con datos de 2026 hasta el 9 de agosto inclusive, la cantidad promedio de pasajeros cayó en todos los tipos de jornada.
En los días hábiles, el promedio pasó de 8.933.246 pasajeros diarios en agosto de 2025 a 7.237.737 en agosto de 2026, una disminución del 19%. Los sábados presentaron incluso una caída mayor. El promedio diario pasó de 5.526.994 pasajeros a 4.416.884, lo que implica un retroceso del 20,1%.
Los domingos, en tanto, mostraron la menor contracción de las tres categorías, aunque también registraron una baja considerable. El promedio pasó de 2.872.763 a 2.543.963 pasajeros diarios, equivalente a una caída del 11,4%. De esta manera, el deterioro de la demanda no se concentró exclusivamente en los días laborales, sino que también alcanzó con fuerza a los fines de semana.
Los números de AAETA dejan a la provincia de Buenos Aires como la jurisdicción con la mayor pérdida de pasajeros entre las tres comparadas durante julio. Mientras CABA tuvo una baja del 7,2% y el segmento nacional del 12,6%, los servicios bonaerenses registraron un desplome del 22,6% interanual.
En términos absolutos, la Provincia perdió casi 983.000 pasajeros diarios promedio respecto de julio de 2025, al pasar de 4.338.816 a 3.355.781.
En el total de las tres jurisdicciones, la merma fue de aproximadamente 1,45 millones de pasajeros diarios promedio, desde 8.373.327 hasta 6.925.384.
El escenario se profundizó durante los primeros días de agosto: el promedio de pasajeros en días hábiles cayó otro 19% interanual, mientras que los sábados registraron una reducción del 20,1%.