Colectivos en AMBA: cayó hasta 22,6% la cantidad de pasajeros y se profundiza la crisis

EN RAMALLO Francisco Messina

El kicillofismo mostró fuerza en la Segunda y pidió un candidato a vice del interior Ante una multitud, el Movimiento Derecho a Futuro se reunió en Ramallo para un nuevo plenario seccional. Paños fríos a la interna, posicionar a Kicillof como candidato a presidente y un pedido de “dejar de conurbanizar al peronismo”.