Pánico y preocupación en La Plata por un incendio en una Estación eléctrica

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Un incendio en una subestación eléctrica de Tolosa provocó en la madrugada de este lunes un apagón que afectó a gran parte de La Plata y localidades vecinas. El fuego se inició pasadas las 3 de la mañana en 9 entre 527 y 528, en instalaciones pertenecientes a Edelap, y motivó la intervención de al menos cuatro dotaciones de Bomberos y dos autobombas cisterna. A primeras horas de la mañana el foco ígneo se encontraba controlado, aunque durante buena parte de la mañana persistieron dos frentes activos: uno sobre el Camino General Belgrano y otro sobre calle 527.
El siniestro derivó en la explosión de un transformador, lo que dejó sin suministro eléctrico a barrios como Tolosa, Ensenada y parte de Gonnet. El corte también alcanzó un tramo de al menos 10 kilómetros de la Autopista Buenos Aires-La Plata, incluido el último sector antes del ingreso a la ciudad, que amaneció sin servicio.
El apagón se extendió además a la zona norte platense, con el tramo comprendido entre los hipermercados ubicados sobre los caminos Centenario y Belgrano hasta la intersección de 7 y 38 sin energía. A esa zona se sumaron reportes de vecinos de barrio La Loma y otras áreas aledañas que también permanecían sin luz.
El operativo de Bomberos, sostenido durante buena parte de la mañana, complicó además la circulación en el barrio de Tolosa, donde varias calles permanecían cortadas mientras continuaban las tareas para terminar de sofocar las llamas.