Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de agosto de 2026 ALARMA

Pánico y preocupación en La Plata por un incendio en una Estación eléctrica

Un incendio en una subestación eléctrica de Tolosa provocó en la madrugada de este lunes un apagón que afectó a gran parte de La Plata y localidades vecinas

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