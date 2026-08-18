Puerto de La Plata: quiénes son los cinco nuevos directores designados por la Provincia
La Provincia oficializó la nueva integración del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata. Son cinco los nuevos directores que se incorporan en representación de los sindicatos, empresas armadoras, concesionarios e industrias vinculadas a la actividad portuaria. Los mandatos tendrán una duración de tres años.
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La Provincia de Buenos Aires oficializó la renovación de parte del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, con la designación de cinco nuevos integrantes que representarán a distintos sectores vinculados con la actividad portuaria. La medida fue establecida mediante la Resolución N° 6 de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense.
Los nuevos directores son Guillermo Crivos, Alejandro José Cachile, Mariano Ángel Gigena Gendra, María Laura Brolese D'Adamo y Pablo Eduardo Azcarate, quienes ocuparán lugares correspondientes a las representaciones sindicales y empresariales previstas en el estatuto del Consorcio.
La renovación se produjo luego del vencimiento de los cargos de los anteriores representantes del sector privado y de un proceso administrativo destinado a completar la integración del Directorio para el período correspondiente. El estatuto establece que el órgano está compuesto por nueve miembros, con mandatos de tres años y posibilidad de ser nuevamente designados.
Los cinco nuevos integrantes
En representación de las asociaciones sindicales de los trabajadores portuarios y actividades vinculadas, la Provincia designó a Guillermo Crivos y Alejandro José Cachile.
Crivos fue propuesto por la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA), mientras que Cachile llegó como candidato de la Unión Ferroviaria. Ambos ocuparán los dos lugares correspondientes al inciso "c" del artículo 16 del estatuto.
El tercer nuevo integrante es Mariano Ángel Gigena Gendra, designado en representación de las empresas armadoras y de las compañías prestatarias de servicios portuarios, marítimos y de apoyo a la navegación. Su candidatura fue presentada por el Centro de Navegación.
Por su parte, María Laura Brolese D'Adamo se incorporará como representante de los concesionarios y permisionarios de las terminales e instalaciones portuarias vinculadas al Consorcio. Fue postulada por la Agrupación de Concesionarios del Puerto La Plata.
Finalmente, Pablo Eduardo Azcarate ocupará un lugar en representación de las asociaciones y organismos privados que nuclean a empresas que transforman, ensamblan o comercializan insumos industriales en el área de influencia del Puerto de La Plata. Su candidatura fue presentada por la Cámara de Comercio e Industria de Ensenada.
El proceso de renovación
La designación se realizó después de un proceso iniciado durante el primer semestre de 2026. La Subsecretaría de Asuntos Portuarios recibió las postulaciones de distintas entidades vinculadas con la actividad y realizó una evaluación de la documentación presentada.
Además de los cinco candidatos finalmente elegidos, habían sido postulados María José Barena Chiantelassa, por el Sindicato Unidos Portuarios (SUPA) La Plata, Mariano Heredia, por La Fraternidad, y Ricardo Eduardo Guglielmo, por el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP). También fueron presentados candidatos por entidades empresariales.
Según la resolución, los candidatos seleccionados cumplieron con los requisitos establecidos por los artículos 19 y 20 del Estatuto del Consorcio y no registraron incompatibilidades ni prohibiciones para ejercer los cargos.
Una disputa sindical que atravesó la conformación del Directorio
La renovación de los representantes sindicales estuvo atravesada por un antecedente judicial. Los lugares correspondientes a ese sector permanecían vacantes debido a una medida cautelar que había frenado la designación de directores sindicales para el período 2023-2026.
El conflicto se originó en una causa iniciada por el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) contra el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata y otros organismos.
En junio de 2025, el Tribunal del Trabajo N° 5 de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 16 inciso "c" del Decreto 1596/99, en cuanto establecía que la representación sindical debía quedar reservada exclusivamente a organizaciones con personería gremial.
El fallo ordenó garantizar la participación de asociaciones sindicales simplemente inscriptas en el proceso de elección de los representantes. A partir de esa decisión judicial, la Provincia modificó las condiciones del proceso de convocatoria y no exigió personería gremial como requisito para presentar candidaturas.
Para la nueva integración, la Subsecretaría cursó las convocatorias a distintas organizaciones sindicales, entre ellas la Unión Ferroviaria, APDFA, SUPA La Plata, La Fraternidad y SUTAP.
También cesaron tres directores
La resolución no sólo establece las nuevas designaciones. También dispone el cese de Facundo Leandro Penacchionni, Rodolfo Gustavo Chávez y Susana Beatriz Giulietti, quienes integraban el Directorio.
Al mismo tiempo, la Provincia convalidó las actuaciones realizadas por esos tres directores desde el 17 de febrero de 2026 hasta la fecha de la resolución, debido a los plazos que demandó el proceso administrativo de renovación.
Los nuevos integrantes asumirán sus funciones por un período de tres años, contado desde el dictado del acto administrativo. Los cargos son de carácter honorario, por lo que los directores no percibirán una retribución del Consorcio por el ejercicio de sus funciones.
La nueva conformación completa así parte de la estructura de conducción del Puerto de La Plata y vuelve a incorporar representación sindical después del conflicto judicial que había dejado vacantes esos lugares. La presidencia del Consorcio continúa en manos de Susana Haydee González, quien fue designada por el Gobierno bonaerense para representar a la Provincia y ejerce la Presidencia del organismo.