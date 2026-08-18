Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de agosto de 2026 BOLETIN OFICIAL

Puerto de La Plata: quiénes son los cinco nuevos directores designados por la Provincia

La Provincia oficializó la nueva integración del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata. Son cinco los nuevos directores que se incorporan en representación de los sindicatos, empresas armadoras, concesionarios e industrias vinculadas a la actividad portuaria. Los mandatos tendrán una duración de tres años.

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