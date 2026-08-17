Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de agosto de 2026 RELEVAMIENTO

Más viajeros y menos gasto: cómo fue el impacto turístico en PBA en el finde XL

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del general San Martín mostró un comportamiento heterogéneo entre los destinos bonaerenses. El destino más elegido

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