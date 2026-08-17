Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de agosto de 2026 RECORRIDAS AGENDA

Rosca y despliegue: cómo se gesta el armado kicillofista dentro y fuera de la provincia

Con una agenda que combina el desembarco de Kicillof en Chaco, el plenario del PJ bonaerense en La Plata y el despliegue territorial del MDF en Ramallo, el kicillofismo acelera su construcción política con la mira puesta en 2027.

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