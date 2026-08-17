Rosca y despliegue: cómo se gesta el armado kicillofista dentro y fuera de la provincia
Con una agenda que combina el desembarco de Kicillof en Chaco, el plenario del PJ bonaerense en La Plata y el despliegue territorial del MDF en Ramallo, el kicillofismo acelera su construcción política con la mira puesta en 2027.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Axel Kicillof tendrá este miércoles 19 de agosto una jornada política de fuerte intensidad, con actividades en Chaco y La Plata que apuntan a consolidar su liderazgo dentro del peronismo y proyectar su figura de cara a 2027. La agenda combina el armado federal del gobernador con el despliegue territorial del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la provincia de Buenos Aires.
En La Plata, Kicillof encabezará el plenario “Peronismo por Peronistas”, en su condición de presidente del PJ bonaerense. El encuentro tendrá siete paneles entre las 10 y las 15 y reunirá a dirigentes de distintas provincias, entre ellos la senadora nacional Carolina Moisés, el diputado nacional Pablo Todero, el diputado provincial Darío Martínez y el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco. El cierre estará a cargo de las autoridades del PJ y tendría como oradora a la vicegobernadora Verónica Magario.
La actividad se da luego de un nuevo plenario del MDF en Ramallo, donde más de mil personas participaron del encuentro de la Segunda Sección. Con Mauro Poletti como anfitrión y la presencia de intendentes, funcionarios, organizaciones sociales y representantes de sectores productivos, el kicillofismo mostró su capacidad de movilización y volvió a plantear la necesidad de ampliar la representación territorial del peronismo.
Uno de los principales reclamos surgidos en Ramallo fue que el próximo candidato a vicegobernador sea un dirigente del interior bonaerense. Poletti pidió “dejar de conurbanizar al peronismo” y abrir el juego a los distritos del interior. Al mismo tiempo, hubo un mensaje de respaldo a Kicillof como candidato presidencial para 2027, aunque algunos dirigentes plantearon que las candidaturas podrían definirse mediante una interna.
En paralelo, el gobernador viajará a Chaco, donde se reunirá con el exgobernador y actual senador Jorge Capitanich y participará del acto de asunción de la nueva conducción de la CGT local. La actividad será a las 9 en el Centro de Convenciones del gremio de Comercio y contará con la presencia de Héctor Daer, secretario de Interior de la CGT nacional.
La conducción sindical chaqueña estará integrada nuevamente por Adrián Bellomi, de ATSA-Sanidad, e Isaías Alegre, de Camioneros. Bellomi destacó la llegada del gobernador bonaerense y sostuvo que “es el futuro presidente de la Argentina”. Tras las actividades políticas, Kicillof presentará a las 18 su libro De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades de la UNNE.
La doble agenda, en Buenos Aires y Chaco, forma parte de una estrategia para consolidar el liderazgo de Kicillof dentro del peronismo y ampliar su construcción política a nivel nacional. Mientras el gobernador busca sumar respaldos fuera de la provincia, el MDF continúa con sus plenarios seccionales: la próxima actividad será el lanzamiento de MDF Juventudes, previsto para el sábado 22 de agosto en San Martín.