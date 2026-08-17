Volver | La Tecla Nacionales 17 de agosto de 2026 MIRADAS

¿Qué pensaban de la economía los revolucionarios americanos?

Del Real de a 8 a la deuda con la banca de Londres: cómo el desmembramiento del imperio español dejó a los nuevos estados americanos sin moneda propia, sin mercados y atados al endeudamiento externo desde su nacimiento.

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