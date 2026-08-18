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Apagón en La Plata: todavía hay 18.100 usuarios sin luz

Un incendio en la Subestación Tolosa de EDELAP dejó sin electricidad a casi 65 mil hogares. Los trabajos continuarán durante al menos 72 horas más

Apagón en La Plata: todavía hay 18.100 usuarios sin luz
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Un incendio registrado a las 2:30 de la madrugada del lunes en una instalación de la Subestación Tolosa de EDELAP, ubicada en calle 528 entre Camino General Belgrano y calle 9, provocó un masivo corte de energía que afectó a casi 65.000 usuarios de La Plata y localidades aledañas.

El siniestro, cuyas causas están bajo investigación, también generó una explosión y daños en viviendas linderas. Bomberos, Defensa Civil y personal de la empresa controlaron las llamas hacia las 6 de la mañana. De manera preventiva se evacuaron vecinos de inmuebles cercanos.

Los barrios más afectados fueron el casco urbano de La Plata, Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández, Gonnet, Ensenada, Lisandro Olmos y Manuel B. Gonnet. El corte también impactó en el servicio de agua y cloacas de ABSA, que debió instalar grupos electrógenos en varias instalaciones.

EDELAP activó su Plan Operativo de Emergencia e instaló más de 15 grupos electrógenos para reconfigurar la red. A las 15 horas del lunes ya se había restablecido el servicio a más del 60 % de los afectados (alrededor de 43.000 usuarios). Sin embargo, según el último informe de la empresa emitido cerca de la medianoche del lunes, todavía quedaban 18.100 usuarios sin electricidad. Esa cifra se mantiene como la referencia más reciente esta mañana del martes 18 de agosto, cuando muchos vecinos de Tolosa y La Loma continúan sin luz tras más de 24 horas de corte.

La distribuidora anunció que la reposición progresiva se extenderá durante las próximas 72 horas, priorizando la seguridad de usuarios y personal. Los trabajos pueden generar interrupciones temporales y se coordinan con las autoridades municipales y provinciales.

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