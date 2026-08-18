Dolly Parton cancela su un concierto por órdenes médicas

Dolly Parton canceló su presencia presencial en la apertura de la atracción NightFlight Expedition en Dollywood, su parque temático en Pigeon Forge, Tennessee.



La artista, que había confirmado su asistencia, envió un mensaje grabado en el que explicó que su médico de Nashville le prohibió viajar.“Se supone que debía estar allí en persona, como habíamos planeado. Ya les he contado a todos mis fans que he tenido algunos problemillas de salud. A veces me mareo un poco y me deshidrato. Y estoy deshidratada. Así que mi doctor de Nashville me cortó las alas y me dijo: ‘Esta semana no viajas’”, relató Parton, quien apareció en el video con un par de alas de hada en la espalda.



Asimismo, la cantante de éxitos como Jolene y 9 to 5 enfatizó que, si el médico indica no viajar, no se viaja, y pidió disculpas a los presentes. Prometió mantener informados a sus seguidores sobre su estado.



Este nuevo contratiempo se suma a una serie de cancelaciones relacionadas con su salud. En mayo de este año, Parton suspendió definitivamente su residencia en Las Vegas, que ya había postergado previamente, explicando que aún necesitaba tiempo de recuperación por tratamientos que la dejaban “un poco mareada”.



La artista ha mencionado problemas recurrentes con cálculos renales y desequilibrios en su sistema inmunológico y digestivo, aunque asegura que responde bien a los medicamentos y mejora día a día.



La ausencia en Dollywood genera preocupación entre sus fans, aunque la propia Parton insiste en que se mantiene optimista y en proceso de recuperación.