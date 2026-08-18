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Martes, 18 agosto 2026
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UNA POLEMICA SIN FIN

Mauro Icardi cruzó a Benjamín Vicuña: “Cuando te hacés la víctima en TV”

El deportista lo acusó de construir una imagen que no coincide con los hechos y cuestionó el tiempo que pasa con los menores que están en Argentina desde hace casi tres meses

Mauro Icardi cruzó a Benjamín Vicuña: “Cuando te hacés la víctima en TV”
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Icardi lo acusó de construir una imagen que no coincide con los hechos y cuestionó el tiempo que pasa con los menores, quienes están en Argentina desde hace casi tres meses.

El cruce entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña se desató en la noche del Día del Niño, luego de que el actor chileno participara en PH Podemos Hablar (Telefe). Vicuña se refirió a la paternidad a distancia con Magnolia (8) y Amancio (6), hijos que tiene con Eugenia “la China” Suárez, actual pareja de Icardi: “Con respecto a mi situación hoy, que mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie". Agregó que intenta mantener un contacto diario y que, cuando los chicos están en Argentina, busca “meterle mucho tiempo de calidad, de amor, de conversaciones”.

Pocas horas después, Icardi publicó un extenso mensaje en sus historias de Instagram: “Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”, escribió el futbolista. Y continuó: “Yo, más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver”.El delantero aportó un dato concreto: según su versión, los niños llevan casi tres meses (cerca de 80 días) en Argentina y Vicuña solo habría estado presente entre 15 y 20 de esos días. “Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. (…) Después, frente a las cámaras, el discurso es otro. Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”, sostuvo. 

El episodio se enmarca en el contexto de la relación de Suárez e Icardi y la distancia geográfica que separa a Vicuña de sus hijos desde que la actriz se instaló con el futbolista.

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