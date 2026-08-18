Un terremoto sacudió Granada y su área metropolitana

Granada ha registrado un nuevo terremoto de magnitud 4,8, según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El seísmo se produjo a las 10:37 horas con epicentro en el municipio de Gójar (inicialmente localizado cerca de Alhendín) y a muy poca profundidad, lo que ha intensificado la percepción del movimiento entre la población. Apenas minutos después, a las 10:53 horas, se registró una réplica de magnitud 4,0 en Churriana de la Vega.



Posteriormente, a las 11:34 horas, se produjo otro temblor de 4,2 con epicentro en Alhendín y a unos 5 kilómetros de profundidad. El IGN ha detectado además otras réplicas de menor intensidad en localidades cercanas como Las Gabias, Padul y de nuevo en Gójar y Alhendín.



El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado que tres personas han resultado heridas de carácter leve. Una de ellas, una joven menor de edad, ha sido trasladada a un hospital.



Asimismo, Emergencias 112 ha recibido decenas de llamadas por caída de cascotes, grietas en viviendas y temblores de paredes y techos. Como medidas de precaución, el Metro de Granada ha reducido su velocidad comercial a 30 km/h. La Diputación de Granada ha cerrado al público sus edificios administrativos, museos y la Ciudad Deportiva, manteniendo operativos solo los centros asistenciales.



El Patronato de la Alhambra evacuó de forma preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba para revisar posibles daños estructurales.La intensidad máxima alcanzó el grado V-VI en la escala EMS-98 en zonas como Churriana de la Vega.



El sísmo se ha sentido con claridad en el área metropolitana de Granada (Armilla, La Zubia, Ogíjares, Maracena, entre otros) y se ha percibido en provincias como Málaga, Almería, Jaén, Córdoba, Murcia e incluso con menor intensidad en Madrid.



Este episodio se enmarca en la serie sísmica que afecta a Granada desde el 14 de agosto, cuyo máximo hasta ahora había sido el terremoto de magnitud 4,8 registrado en la madrugada del sábado 15 en Alhendín.



Desde entonces se han contabilizado cientos de movimientos, la mayoría de baja magnitud y superficiales. El Plan de Emergencia de Andalucía ante el Riesgo Sísmico permanece activado en fase de emergencia (situación operativa 1).



El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido calma y prudencia a la ciudadanía mientras se evalúa la evolución de la actividad sísmica.