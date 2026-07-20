La carrera presidencial de 2027 arranca con un empate entre Milei y Kicillof
El estudio de Proyección ubica a ambos dirigentes con el 39,9% de intención de voto. La medición también muestra una elección abierta entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, en un escenario atravesado por el malestar económico.
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Una nueva encuesta nacional de la consultora Proyección anticipa un escenario de máxima paridad de cara a las elecciones presidenciales de 2027: Javier Milei y Axel Kicillof empatan con el 39,9% en un eventual balotaje. El estudio también muestra una diferencia mínima entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria en una primera vuelta, mientras el voto en blanco y los indecisos conservan un peso significativo.
El relevamiento, realizado sobre 1.817 casos en todo el país entre el 1 y el 10 de julio, ubica a La Libertad Avanza en el 34,8% de intención de voto y a Fuerza Patria, el peronismo y el kirchnerismo, en el 33,7%. Más atrás aparecen el PRO, con 7,4%; el Frente de Izquierda, con 4,3%; y Provincias Unidas, con 2,1%. El voto en blanco o impugnado alcanza el 17,7%.
En la medición por candidatos, Milei obtiene el 33,7% y Kicillof el 32,1%, una diferencia que se encuentra dentro del margen de error del estudio, estimado en 2,3 puntos porcentuales. Myriam Bregman aparece con el 6,9% y Maximiliano Pullaro con el 3,7%, mientras que el 13,5% optaría por votar en blanco o impugnaría su voto y otro 10% todavía no sabe a quién elegir.
El escenario se vuelve todavía más parejo ante una eventual segunda vuelta. Milei y Kicillof reúnen el 39,9% cada uno, mientras que el 13,7% se inclinaría por el voto en blanco o impugnado y el 6,5% permanece indeciso. La medición plantea así una disputa abierta, sin un candidato con ventaja sobre el otro a más de un año de los comicios.
La encuesta también consultó sobre las preferencias para 2027. El 37,8% manifestó que preferiría la continuidad del actual gobierno de Milei, mientras que el 19,1% optaría por que continúe, pero con otro equipo y cambios en sus políticas. En tanto, el 20,3% elegiría un nuevo gobierno de otro espacio político no peronista y el 13,7% se inclinaría por una alternativa cercana al peronismo.
El relevamiento muestra, además, que el escenario electoral estará atravesado por un fuerte componente de rechazo. El 47,4% de los consultados afirma que podría votar a un candidato que no le guste para evitar el regreso del peronismo, mientras que el 45% sostiene que podría hacer lo mismo para impedir la continuidad de Milei. Los datos reflejan una competencia en la que el voto estratégico podría tener un peso relevante.
En paralelo, el panorama económico aparece como uno de los principales factores que condicionan el clima social. El 49,1% señala a los bajos ingresos personales y familiares como su principal preocupación, seguido por la corrupción política, con 40,9%; la inflación y los precios, con 34,1%; y la inseguridad, con 33,3%.
El deterioro de la situación económica también se refleja en las respuestas sobre el presente. El 72% asegura que su situación familiar empeoró durante los últimos meses y el 78,7% considera que la situación económica del país se deterioró. A su vez, el 23,6% afirmó que tuvo que pedir dinero prestado a familiares o amigos para afrontar los gastos del hogar.
Pese a ese escenario, la evaluación de la gestión nacional presenta una sociedad dividida. El 53,8% califica como buena o muy buena la administración de Milei, frente a un 39,4% que la considera mala o muy mala. Sin embargo, el 65,7% sostiene que las políticas del Gobierno tuvieron un impacto negativo en su situación personal o familiar. Al mismo tiempo, el 52,5% cree que el Ejecutivo tiene capacidad para resolver los problemas del país y el 53% considera correcto el rumbo adoptado.
En cuanto a la imagen de los principales dirigentes, Milei registra un 40,5% de opiniones positivas y un 55,4% negativas, mientras que Kicillof alcanza un 36,5% de imagen positiva y un 56% negativa. Entre los atributos más valorados para un presidente aparecen la honestidad y transparencia, con el 58,5%; la visión de futuro o proyecto de país, con el 53,7%; y la capacidad para resolver problemas, con el 51,4%.