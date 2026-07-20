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Con la firma de Santilli, Scioli fue redesignado como funcionario nacional de Milei

El Jefe de Gabinete puso el gancho para nombrar al exgobernador bonaerense en el mismo cargo que ya ostentaba. También corrió la misma suerte un exintendente de la Séptima Sección.

Con la firma de Santilli, Scioli fue redesignado como funcionario nacional de Milei
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Daniel Scioli fue redesignado como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La medida se dio a conocer este lunes a través del Decreto 606/2026 del Boletín Oficial y se indicó que el cargo seguirá siendo "ad honorem".

"Desígnase con carácter 'ad honorem', a partir del 8 de julio de 2026, en el cargo de Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete de la  Jefatura de Gabinete de Ministros al licenciado Daniel Osvaldo Scioli", señaló el escrito firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En tanto, en el Decreto 607/2026 se informó la designación en el cargo de Titular de la Unidad de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros al exintendente de Olavarría, Ezequiel Galli. En tanto, la misma también rige desde el 8 de julio de 2026.

Según el texto oficial, Scioli asumió formalmente la función a partir del 8 de julio de 2026, en el ámbito de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros. De esta manera, el exembajador mantiene su lugar en el gobierno de Milei de la mano de Santilli, que busca ser candidato a gobernador bonaerense por La Libertad Avanza.


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