Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de julio de 2026 POR DECRETO

Con la firma de Santilli, Scioli fue redesignado como funcionario nacional de Milei

El Jefe de Gabinete puso el gancho para nombrar al exgobernador bonaerense en el mismo cargo que ya ostentaba. También corrió la misma suerte un exintendente de la Séptima Sección.

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