Los bonaerenses de la Scaloneta

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La Selección Argentina afronta un nuevo Mundial con la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022 y, una vez más, la provincia de Buenos Aires tiene un protagonismo central dentro del plantel que conduce Lionel Scaloni. De los 26 futbolistas convocados, una parte importante nació o dio sus primeros pasos futbolísticos en territorio bonaerense, consolidando el aporte histórico de los clubes de barrio y las ligas locales al fútbol argentino.
Detrás de cada uno de ellos hay recorridos que comenzaron en canchas de tierra, instituciones de barrio y divisiones infantiles antes de dar el salto a los grandes clubes del país y, posteriormente, al fútbol europeo.
Arqueros
Emiliano Martínez (Mar del Plata)
Nacido en Mar del Plata el 2 de septiembre de 1992, comenzó su formación en los clubes General Urquiza, Talleres y San Isidro antes de incorporarse a Independiente. Con apenas 17 años fue transferido al Arsenal de Inglaterra, donde inició una extensa carrera europea que incluyó pasos por Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton, Getafe y Reading, hasta consolidarse en Aston Villa. Con la Selección se convirtió en uno de los grandes símbolos del ciclo Scaloni gracias a sus actuaciones en las definiciones por penales de la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022.
Gerónimo Rulli (La Plata)
Nacido en La Plata el 20 de mayo de 1992, comenzó a atajar en Ateneo Popular antes de completar toda su formación en Estudiantes. Debutó en Primera en 2013 y un año después fue transferido a la Real Sociedad de España. También defendió los arcos de Villarreal, Ajax y Olympique de Marsella. Integró los planteles campeones del ciclo Scaloni y es uno de los arqueros de mayor experiencia internacional dentro de la Selección.
Juan Musso (San Nicolás)
Oriundo de San Nicolás, nació el 6 de mayo de 1994. Dio sus primeros pasos en Regatas San Nicolás y luego pasó por Defensores de Belgrano de Villa Ramallo antes de incorporarse a Racing Club. Debutó en Primera en 2017 y posteriormente desarrolló su carrera en Udinese, Atalanta y Atlético de Madrid.
Defensores
Gonzalo Montiel (La Matanza)
Nacido en Virrey del Pino el 1° de enero de 1997, comenzó jugando en el club El Tala y, tras ser rechazado por Boca y Huracán, llegó a River Plate. Debutó en Primera en 2016 y luego pasó por Sevilla y Nottingham Forest antes de regresar al conjunto de Núñez. Su nombre quedó grabado en la historia del fútbol argentino por convertir el penal que selló la obtención del Mundial de Qatar frente a Francia.
Nicolás Tagliafico (Almirante Brown)
Nació el 31 de agosto de 1992 en Rafael Calzada. Inició su recorrido futbolístico en clubes de barrio y realizó las divisiones inferiores en Banfield, donde debutó profesionalmente. Más tarde brilló en Independiente, fue figura del Ajax y continuó su carrera en el Olympique de Lyon. Su regularidad y liderazgo lo convirtieron en uno de los laterales izquierdos más confiables del ciclo Scaloni.
Facundo Medina (Lomas de Zamora)
Nacido el 28 de mayo de 1999, creció futbolísticamente en Villa Fiorito antes de incorporarse a River Plate. Debutó como profesional en Talleres de Córdoba y en 2020 dio el salto al Lens de Francia, donde se consolidó rápidamente. Su polifuncionalidad para jugar como marcador central o lateral izquierdo le permitió ganarse un lugar entre las variantes habituales de la Selección.
Mediocampistas
Leandro Paredes (La Matanza)
Nació el 29 de junio de 1994 en San Justo. Se inició en el baby fútbol de La Justina y San Pantaleón antes de llegar a Boca Juniors, donde debutó en Primera con apenas 16 años. Su carrera continuó por Chievo Verona, Roma, Empoli, Zenit, París Saint-Germain y Juventus, hasta regresar al conjunto xeneize. Es uno de los referentes futbolísticos del plantel y una pieza clave en el mediocampo argentino
Enzo Fernández (San Martín)
Nacido el 17 de enero de 2001 en San Martín, comenzó jugando en el Club La Recova y luego se incorporó a River Plate. Tras un destacado préstamo en Defensa y Justicia fue vendido a Benfica y, pocos meses después, Chelsea desembolsó una cifra récord para contratarlo. Elegido como Mejor Jugador Joven del Mundial de Qatar 2022, se consolidó como uno de los mediocampistas más importantes del fútbol internacional.
Valentín Barco (25 de Mayo)
El "Colo" nació el 23 de julio de 2004 en la ciudad bonaerense de 25 de Mayo. Se formó en Sportivo 25 de Mayo y muy joven fue incorporado por Boca Juniors. Debutó en Primera siendo adolescente y rápidamente despertó el interés europeo. Tras pasar por Brighton y Sevilla, continuó su carrera en el fútbol francés. Su proyección lo convirtió en uno de los representantes de la nueva generación argentina.
Rodrigo De Paul (Avellaneda)
Nacido el 24 de mayo de 1994 en Sarandí, comenzó jugando como arquero en Deportivo Belgrano antes de pasar a las inferiores de Racing Club. Debutó en Primera en 2013 y luego desarrolló una extensa trayectoria en Valencia, Udinese, Atlético de Madrid e Inter Miami. Dentro de la Selección es considerado uno de los líderes del grupo y uno de los futbolistas más identificados con el estilo impulsado por Lionel Scaloni.
Delanteros
Nicolás González (Escobar)
Nació el 6 de abril de 1998 en Belén de Escobar. Dio sus primeros pasos en Sportivo Escobar y luego realizó toda su formación en Argentinos Juniors, donde debutó profesionalmente. Su carrera continuó en Stuttgart, Fiorentina, Juventus y Atlético de Madrid. Gracias a su capacidad para desempeñarse como extremo o delantero, se convirtió en una alternativa frecuente dentro del ataque argentino.
Thiago Almada (Tres de Febrero)
Nacido el 26 de abril de 2001 en Ciudadela y criado en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, comenzó jugando al baby fútbol cerca de su casa antes de incorporarse a Vélez Sarsfield. Debutó en Primera con apenas 17 años y luego pasó por Atlanta United, Botafogo, Olympique de Lyon y Atlético de Madrid. Su desequilibrio y capacidad técnica lo transformaron en uno de los jóvenes con mayor proyección del seleccionado.
Lautaro Martínez (Bahía Blanca)
Nació el 22 de agosto de 1997 en Bahía Blanca. Se formó en Liniers, donde también jugó su padre Mario Martínez, y luego fue incorporado por Racing Club tras ser rechazado en una prueba por Boca Juniors. Debutó en Primera en 2015 y desde 2018 es figura del Inter de Milán, club con el que conquistó títulos y se consolidó como uno de los delanteros más importantes del mundo. Con la Selección fue campeón de América en dos oportunidades y del Mundial de Qatar 2022, además de convertirse en uno de los máximos goleadores del ciclo Scaloni.
Durante el Mundial 2026 convirtió 3 goles, uno contra Cabo Verde, uno contra Suiza y un cabezazo histórico que decretó la victoria contra Inglaterra en semifinales.