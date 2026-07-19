Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de julio de 2026 TRAYECTORIAS

Los bonaerenses de la Scaloneta

La selección argentina se medirá ante España en una nueva final de la Copa del Mundo de la FIFA. Repasamos aquellos jugadores de la Albiceleste nacidos en la provincia de Buenos Aires

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