Otra baja en el gobierno: echaron al caputista Darío Genua

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El gobierno de Javier Milei sufrió hoy una nueva baja, con la desvinculación del hasta hora secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, por ahora sin un reemplazante definido.
Se trata de un hombre del riñón de Santiago Caputo, que así pierde una ficha más en la trama de la administración libertaria.
Hace pocos días, tres dependencias vitales del gobierno habían sido captadas por el ascendente Diego Santilli, jefe del gabinete de ministros, saliendo del área controlada por Caputo. Se trata del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) y el Correo Argentino.
ARSAT y el Correo quedaron en manos del flamante vicejefe de gabinete, Gustavo Coria, un hombre de extrema confianza de Santilli.
La pérdida de poder se tradujo finalmente en la pérdida del puesto para Genua, quien se convirtió en una víctima más de la puja al interior de la administración Milei.