Volver | La Tecla Nacionales 18 de julio de 2026 ESTOCADA

Otra baja en el gobierno: echaron al caputista Darío Genua

El funcionario había perdido poder en medio de la interna entre el karinismo y las Fuerzas del Cielo. Por ahora, no hay reemplazante.

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