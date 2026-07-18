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TRAGEDIA

Un sismo sacude a Mexico y activa alerta de tsunami

Ocurrió con una profundidad de 10 kilómetros y se sintió con fuerza en Chiapas y Oaxaca

Un sismo sacude a Mexico y activa alerta de tsunami
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Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este viernes el sur de México, con epicentro cerca de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, y generó una alerta preventiva de tsunami para las costas del sur mexicano y Guatemala, que posteriormente fue cancelada.

Hasta el momento las autoridades reportan que no hay víctimas fatales ni daños de consideración en la zona afectada.El sismo ocurrió a las 08:48 hora local del viernes 17 de julio a una profundidad de 10 kilómetros. Fue sentido con fuerza en Chiapas y Oaxaca, así como en Guatemala y El Salvador.

En territorio guatemalteco se registró un deslizamiento de tierra en el municipio de San Pedro La Laguna que afectó una vía, aunque sin heridos reportados. El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina de México emitió una alerta preventiva que fue desactivada tras no registrarse variaciones significativas en el nivel del mar.

En El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y Protección Civil confirmó que no existe amenaza de tsunami para ese país.La presidenta Claudia Sheinbaum se comunicó con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, quienes informaron que no hay daños graves ni afectaciones en infraestructura.

En Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez ordenó la suspensión de actividades administrativas y desplegó equipos de Protección Civil para revisar viviendas y servicios básicos.

En Oaxaca el temblor se sintió con intensidad moderada, sin reportes de daños.En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo evacuó momentáneamente la Casa Presidencial y las autoridades elevaron la alerta a nivel anaranjado por la posibilidad de réplicas. Se suspendieron las clases en el departamento de San Marcos y se mantiene el monitoreo constante. Hasta ahora se han registrado decenas de réplicas, incluida una de magnitud 6,8 que también fue percibida en Oaxaca.

Las autoridades de los tres países continúan evaluando la situación y piden a la población mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales.

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