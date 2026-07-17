Volver | La Tecla Nacionales 17 de julio de 2026 EL MARTES

En busca del sí: el gobierno se prepara para que la Scaloneta vaya a la Casa Rosada

Luego de jugar la final de la Copa del Mundo, los jugadores de la Selección podrían recalar en la Casa de Gobierno. Monteoliva ya coordina el operativo de seguridad por si aceptan la invitación de Milei.

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