En busca del sí: el gobierno se prepara para que la Scaloneta vaya a la Casa Rosada
Luego de jugar la final de la Copa del Mundo, los jugadores de la Selección podrían recalar en la Casa de Gobierno. Monteoliva ya coordina el operativo de seguridad por si aceptan la invitación de Milei.
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El gobierno de Javier Milei se prepara para que los jugadores de la Selección nacional de fútbol vayan a la Casa Rosada luego de disputar en los Estados Unidos la final de la Copa del Mundo contra España.
El plan es que la “Scaloneta” llegue en helicóptero a la Casa de Gobierno, frente a la Plaza de Mayo, el martes próximo, dos días después del gran partido en el que Lionel Messi y sus compañeros de equipo buscarán repetir la hazaña de 2022 en Catar.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, ya inició las gestiones para coordinar el operativo de regreso, en el que intervendría también el gobierno porteño.
Los jugadores aún no dijeron si aceptarán la invitación del presidente de la Nación, Javier Milei, quien se había ofrecido a retirarse de la Casa Rosada y dejársela al equipo nacional para evitar especulaciones de aprovechamiento político.
Pero, en busca del sí, hoy la se reunió con integrantes de la Casa Militar, las fuerzas federales y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).