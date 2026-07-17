La Junta Electoral destruirá miles de fichas de afiliación de partidos políticos
El organismo bonaerense dispuso la eliminación de documentación en papel correspondiente a decenas de agrupaciones políticas, algunas activas y otras ya caducas o extinguidas. Argumentó que el material está deteriorado por humedad, perdió valor legal y representa un riesgo sanitario.
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La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires resolvió avanzar con la destrucción de miles de fichas de afiliación en formato papel pertenecientes a decenas de partidos y agrupaciones políticas, luego de constatar que la documentación se encuentra en un avanzado estado de deterioro y que ya cumplió con su ciclo de guarda administrativa, legal y operativa.
La medida alcanza a fichas relevadas entre abril y junio de este año en el depósito que el organismo posee en calle 40 entre 3 y 4, en La Plata. Según la disposición, los documentos presentan daños irreversibles provocados por la humedad y el moho acumulados con el paso del tiempo.
La Junta sostuvo que esa documentación ya no resulta necesaria para el cumplimiento de sus funciones y remarcó que, en el caso de las agrupaciones que aún conservan personería jurídico-política, los registros de afiliados ya fueron digitalizados gracias al Sistema de Presentaciones Digitales implementado mediante la Resolución Técnica Nº 139.
Además, el organismo indicó que las fichas carecen de valor legal y electoral y que las condiciones en las que se encuentran las convierten en un foco infeccioso para el personal que trabaja en esa dependencia, en línea con la normativa de higiene y seguridad laboral. También enmarcó la decisión dentro del proceso de despapelización y modernización administrativa que impulsa la Provincia.
La disposición establece que la documentación será destruida físicamente debido a que contiene datos personales e información confidencial protegida por la legislación vigente. Una vez finalizado ese proceso, el papel resultante será donado, como ya ocurrió en oportunidades anteriores, a la institución A.P.R.I.L.
Antes de concretar la destrucción, la Junta Electoral deberá publicar durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial y en su sitio web el listado completo de las agrupaciones alcanzadas por la medida, tal como exige el artículo 50 del Decreto Ley 9889/82.
El anexo de la disposición enumera fichas de afiliación correspondientes a más de un centenar de partidos y agrupaciones políticas, tanto distritales como provinciales. La documentación abarca registros que van desde fines de la década del 70 hasta presentaciones realizadas en 2019.
Entre las agrupaciones alcanzadas aparecen fuerzas que continúan activas, como GEN, Kolina, Partido Socialista, Partido Solidario, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido Nacionalista Constitucional Unir, así como numerosos partidos vecinales de distintos municipios. También figuran decenas de agrupaciones que actualmente tienen su personería caduca, extinguida o en trámite.
La medida no implica la baja de ninguna fuerza política ni modifica la situación jurídica de los partidos mencionados. La disposición se limita exclusivamente a la eliminación de las fichas de afiliación en soporte papel que permanecían archivadas en los depósitos de la Junta Electoral y que, según el organismo, ya fueron reemplazadas por registros digitales o perdieron toda utilidad administrativa y legal.