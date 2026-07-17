Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de julio de 2026 TRANSPARENCIA

La Junta Electoral destruirá miles de fichas de afiliación de partidos políticos

El organismo bonaerense dispuso la eliminación de documentación en papel correspondiente a decenas de agrupaciones políticas, algunas activas y otras ya caducas o extinguidas. Argumentó que el material está deteriorado por humedad, perdió valor legal y representa un riesgo sanitario.

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