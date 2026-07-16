El secreto millonario de la AFA: Argentina se llevaría una fortuna excelsa

El sueño de ganar este mundial, no solo tiene un valor deportivo y emocional: también económico. Sucede que si Argentina se consagra campeona del Mundo en 2026, la AFA recibirá USD 50 millones de la FIFA, la cifra más elevada que una federación haya cobrado jamás por ganar un Mundial.



Hasta el momento, tras la clasificación a semifinales tras vencer a Suiza, la casa madre del fútbol argentino ya tiene garantizados USD 27 millones. Este monto surge de una escala progresiva que comenzó con USD 1,5 millones iniciales para preparación y logística, y que fue aumentando con cada avance: USD 11 millones por clasificar a la fase de grupos, USD 15 millones por octavos de final y USD 19 millones por cuartos de final.



Si la Selección llega a la final y pierde, el premio ascendería a USD 33 millones. Pero si Lionel Messi, Lautaro Martínez y compañía logran el título, la FIFA transferirá directamente a la AFA la astronómica suma de USD 50 millones. Se trata de un aumento histórico.



En Qatar 2022, el campeón Argentina se llevó USD 42 millones. Esta vez el premio creció un 19%, impulsado principalmente por la ampliación del torneo a 48 equipos. Más partidos, mayor recaudación por entradas, patrocinios y derechos de televisión explican el salto financiero.



Es clave destacar que este dinero no va a las cuentas personales de los jugadores ni del cuerpo técnico. La totalidad ingresa a las arcas de la AFA, que preside Claudio “Chiqui” Tapia.



El reparto entre futbolistas, cuerpo técnico y la propia federación ya fue acordado antes del inicio del torneo bajo estricta confidencialidad, para que la única prioridad sea futbolística.



Con la final del domingo en el horizonte frente a España, la Scaloneta no solo sueña con la cuarta estrella, sino también con dejar en la historia una marca económica imbatible para las selecciones campeonas del mundo.