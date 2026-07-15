Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de julio de 2026 EN DISCUSIÓN

Por Andrés Sosa

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Justicia bonaerense: el plan conjunto para redefinir el mapa judicial

En la provincia de Buenos Aires los tres poderes del Estado afinan sintonía para elaborar un diagnóstico consensuado con el objetivo de establecer prioridades a resolver. El planteo de la Corte, la tarea legislativa y el rol del Ejecutivo para avanzar en respuestas sobre un área sensible.

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