¿Juega de Paul? La probable formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra



Scaloni define la formación de Argentina para la semifinal ante Inglaterra. Lionel Scaloni todavía no tiene definido el equipo titular que Argentina pondrá en cancha ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.



El DT argentino apuestaría a un once con pocas variantes respecto a los últimos partidos, mientras busca el pase a la final contra España en el Atlanta Stadium. El encuentro se disputará a las 16:00 y definirá al rival de España en la gran final.



El entrenador argentino mantuvo la base del equipo que viene compitiendo en el torneo, con Emiliano Martínez como arquero indiscutido y una defensa liderada por Cristian Romero y Lisandro Martínez.



En el mediocampo, la experiencia de Leandro Paredes y Enzo Fernández se combina con la calidad de Alexis Mac Allister, mientras que Lionel Messi y Julián Álvarez lideran el ataque.



Las probables formaciones son las siguientes: Inglaterra alinearía con Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane, dirigido por Thomas Tuchel. Por su parte, Argentina formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez, bajo la conducción de Lionel Scaloni.



En la previa del partido, Scaloni fue consultado sobre el contexto histórico de Malvinas y fue contundente: “Es un partido de fútbol y no podemos mezclar las cosas”. El DT consideró que “todo lo otro fue una historia muy triste para nosotros como para volver a removerla”. Destacó que se debe tener memoria y respeto por los excombatientes y sus familias, pero que en este momento corresponde enfocarse únicamente en el partido.



El partido promete ser un clásico moderno de alto nivel, con Inglaterra buscando su primera final de un Mundial desde 1966 y Argentina intentando llegar a su segunda final consecutiva.