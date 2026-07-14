De Dahmer a Bundy: las interpretaciones más perturbadoras de asesinos seriales

El cine y las series han encontrado en los asesinos seriales un terreno fértil para explorar la oscuridad humana. Algunas interpretaciones han sido tan precisas que generan incomodidad y fascinación al mismo tiempo.



Evan Peters en la serie Dahmer, Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix, 2022), entrega una de las transformaciones más estremecedoras de los últimos años. Con una mirada vacía, movimientos torpes y una voz monocorde, el actor reconstruyó al “carnicero de Milwaukee”, responsable de 17 asesinatos. La serie no solo muestra los crímenes, sino también el contexto familiar y social que rodeó al asesino, generando un debate ético sobre la glorificación del true crime.



Por su parte, Zac Efron como Ted Bundy en Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (2019), allí abandona su imagen de galán para encarnar al carismático y manipulador Ted Bundy, condenado por múltiples asesinatos en los años 70. La película se centra en la relación de Bundy con su novia Elizabeth Kloepfer y muestra cómo el asesino usaba su atractivo para atraer a sus víctimas. La interpretación de Efron resalta la dualidad del personaje: encantador por fuera, monstruo por dentro.



Charlie Hunnam como Ed Gein, conocido como “el carnicero de Plainfield”, en una producción que retrata al asesino que inspiró películas como Psicosis y El silencio de los inocentes. Hunnam capturó la soledad, la obsesión con su madre y la perturbadora práctica de exhumar cadáveres para crear objetos con piel humana.



La historia de Candy Montgomery, quien en 1980 mató a su amiga Betty Gore a hachazos, fue llevada a la pantalla en la serie Candy (2022) con Jessica Biel en el rol protagónico. La producción explora el caso mediático que conmocionó a Texas y cuestiona si Montgomery actuó en legítima defensa o si fue un asesinato premeditado.



En Bronson (2008), Tom Hardy interpreta al criminal británico más famoso del Reino Unido, conocido por sus violentos enfrentamientos con las autoridades. Con una performance física y teatral, el actor muestra la locura y el exhibicionismo de un hombre que pasó gran parte de su vida en prisión y se convirtió en una especie de celebridad underground.



Estas actuaciones demuestran que, cuando el casting, la dirección y la interpretación se alinean perfectamente, el resultado puede ser tan perturbador como los crímenes que retratan.