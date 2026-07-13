Nueva edición de los premios Emmy: las nominaciones exclusivas

La Academia de Televisión de Estados Unidos dio a conocer las nominaciones para los Premios Emmy 2026, y el panorama quedó claramente dominado por las plataformas de streaming.



The Pitt, el drama médico protagonizado por Noah Wyle, se posicionó como la gran favorita al obtener 25 candidaturas, la mayor cantidad de la edición, y se perfila como la principal contendiente al premio a Mejor Serie Dramática.



Detrás de The Pitt se ubicaron Hacks, con 24 nominaciones, que ratifica su vigencia en la categoría de comedia gracias a su cuarta temporada; Widow’s Bay con 19; Pluribus, el regreso de Vince Gilligan a la ciencia ficción, con 18; y la segunda temporada de Beef con 16.



Estos números reflejan un año de gran creatividad en las series de televisión y una competencia más abierta entre las distintas plataformas.



En la categoría de Mejor Serie Dramática compiten The Pitt, The Diplomat, The Gilded Age, Paradise, Severance, Slow Horses, The Last of Us y Andor.



Entre los actores, Noah Wyle (The Pitt), Pedro Pascal (The Last of Us), Adam Scott (Severance), Gary Oldman (Slow Horses) y Sterling K. Brown (Paradise) lideran las candidaturas masculinas, mientras que en el rubro femenino destacan Zendaya (Euphoria), Britt Lower (Severance), Kathy Bates (Matlock) y Keri Russell (The Diplomat).



En comedia, Hacks y Widow’s Bay se destacan junto a Abbott Elementary, Shrinking, Only Murders in the Building y The Bear.



Jean Smart, Quinta Brunson y Kristen Bell figuran entre las actrices nominadas, mientras que Adam Brody, Seth Rogen y Martin Short lideran el sector masculino.



Las producciones como Industry volvieron a quedar fuera de las categorías principales, y se destacaron las exclusiones de Jeremy Allen White y Ebon Moss-Bachrach por The Bear.



En cambio, nuevas voces y series emergentes lograron abrirse paso en una competencia históricamente muy cerrada.



La ceremonia de entrega de los Premios Emmy 2026 se realizará el 14 de septiembre en Los Ángeles.