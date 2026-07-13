Diputados: dos nuevos miembros del Consejo de la Magistratura y Área Patagónica
La Cámara Baja aprobó el proyecto de Alejandro Dichiara y confirmó a Cascallares y Vanellis como titular y suplente en el Consejo de la Magistratura. Finalizó la licencia de Landivar, quien volvió al recinto.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Luego del último encuentro donde hubo una sesión especial por IOMA y luego se trataron proyecto sin tanta relevancia, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires tuvo una nueva sesión, tras el frustrado enroque de autoridades libertarias. Pese a que estaba previsto que Agustín Romo pase a ser vicepresidente de la Cámara y Juanes Osaba sea presidente de bloque, el mismo se cayó por diferencias y quedó en la nada.
La cita estaba prevista para las 14 horas. Sin embargo, hubo un cuarto intermedio sin fijación horaria, pero finalmente empezó pasadas las 15.10 de la tarde. Se aprobó la creación del Área Patagónica Bonaerense, confirmaron a Mariano Cascallares y a Sofía Vanelli como nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura y se confirmó el regreso a la Cämara de Mercedes Landivar.
Tras las estrofas del Himno Nacional Argentino, la presidencia de la Cámara comunicó la reincorporación de Mercedes Landivar a partir del 1 de julio, por lo cual finalizó la licencia de la exjefa de Gabinete de Olavarría. Luego se aprobaron una serie de proyectos de declaración relacionados al fallecimiento de Juan Domingo Perón, donde hubo un discurso del diputado José Galván.
Previo al discurso del legislador, hubo una fuerte ovación a algunos excombatientes de la Guerra de Malvinas que dijeron presente en el recinto de la Cámara Baja.
Luego tomó la palabra el presidente del bloque peronista en Diputados, Facundo Tignanelli, quien pidió el tratamiento sobre tablas del proyecto presentado por Adrián Carlos Santarelli por el régimen previsional especial para oficiales y suboficiales de excombatientes de Malvinas. El mismo fue aprobado por más de dos tercios, lo que desató la ovación de los excombatientes presentes.
Allí tomó la palabra el diputado de La Libertad Avanza y exintendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, para defender esta iniciativa: “La normativa vigente hasta ahora excluía injustamente a aquellos suboficiales y oficiales que tuvieron secuencias físicas y psicológicas tras la guerra de 1982”.
También habló el presidente de bloque de la UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, quien adhirió a las palabras de Gay y apoyó la modificación de la ley. Acto seguido habló Nahuel Sotelo (LLA), quien reivindicó la causa Malvinas: “Acá no hay divisón partidaria”, sentenció.
Acto seguido habló Tignanelli, quien agradeció a todos los que hicieron posible la sanción de la Ley y destacó la labor del senador Santarelli, quien estuvo presente en la sesión de la Cámara de Diputados. Sin embargo, hubo unas críticas hacia el discurso de Sotelo: “Escuché decir que en estos días estamos enfervorizados por la cuestión nacional. Bueno, en el peronismo estamos enfervorizados todos los días por la cuestión nacional, somos fanáticos de nuestra patira, no solamente cuando juega la selección. Celebro que el diputado preopinante haya podido reconocer la importancia de la soberanía sobre Malvinas. Porque lamentablemente el presidente de la Nación se ha referido en varias oportunidades diciendo que ‘Tatcher es excelente, era su idola’ y nunca escuché al bloque repudiar eso”.
Luego se trató el proyecto de Dichiara sobre la creación del "Área Patagónica Bonaerense” la creación de "Zona Austral Desfavorable de la Provincia de Buenos Aires”. El mismo fue aprobado por más de dos tercios.
La iniciativa presentada por Dichiara propone beneficios impositivos permanentes, como lo son la exención del pago de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario e Impuesto de Sellos para diferentes sectores de la economía. Con esta iniciativa, se busca determinar de manera "permanente" los beneficios promocionales para los partidos de Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y algunos cuarteles del partido de Saavedra. En la actualidad, las leyes delegan en el Poder Ejecutivo la facultad de renovación cada cinco años.
Luego se aprobaron una batería de proyectos de declaración y se confirmó el arribo de Mariano Cascallares y Sofía Vanelli como consejeros titulares y suplentes del Consejo de la Magistratura.
Acto seguido tomaron la palabra los dos diputados del Frente de Izquierda, Cristian Castillo y Mónica Schlottauer, quienes cuestionaron la gran cantidad de proyectos de declaración y pidieron que “se traten proyectos para mejorarle la vida a los bonaerenses”.
Acto seguido, quien tomó la palabra fue el diputado de la Coalición Cívica, Andrés de Leo, quien celebró la votación de la ley relacionada a los excombatientes de Malvinas y repudió la navegación de barcos británicos por aguas argentinas. “La causa Malvinas no es solo recordar la heroicidad de nuestros soldados.
También habló Alejandra Lordén, quien celebró la reivindicación a los excombatientes y cruzó a la diputada del Frente de Izquierda por su discurso contra las fiestas populares: “No solo es un reconocimiento a la cultura y la identidad de un pueblo, sino que también mueve una microeconomía que ustedes no tienen ni idea”.
Nahuel Sotelo tomó la palabra otra vez para defenderse tras su primera intervención. Sostuvo que cuando habló por primera vez de “patriotismo”, no hacía referencia al partido de fútbol entre Argentina e Inglaterra, y argumentó: “¿Saben qué es ser patriota? Bajar la pobreza, que la dejaron en 58%, al 25%. Es patriota bajar la inflación del 25% mensual que dejaron a menos del 2%. Es patriota tener reservas en el Banco Central, bajar el riesgo país. Hemos dejado el riesgo país más bajos de la última década porque estamos volviendo a retomar la confianza en el mundo”.
Para contestarle a Sotelo habló otra vez Tignanelli: “Recién nos iluminó el diputado que hizo uso de la palabra. Habló de bajar la pobreza. La verdad que más allá de los números que cuentan, no se de donde. Habló de transformar la vida de la gente. Si, empeoramos. Todos aquellos trabajadores que no sabían lo que era estar endeudados familiarmente ahora lo saben. También se la transformaron a otros y a otras, pero que son del círculo más intimo del presidente. Cuando uno ve sus patrimonios se dan cuenta que también se la han transformado. Asique indudablemente en eso coincido”.
“Hay un montón de argentinos y argentinas que le transformaron la vida para peor. Y hay un minúsculo grupo que tiene que ver con el entorno del presidente, que se la han transformado para mejor”, añadió.