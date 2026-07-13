Argentina usará la camiseta alternativa ante Inglaterra

La Selección Argentina utilizará su camiseta alternativa en la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra.



La FIFA rechazó la solicitud de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para jugar con la camiseta titular celeste y blanca, por lo que el equipo de Lionel Scaloni saldrá a la cancha con el modelo azul y negro.



El encuentro, que definirá uno de los finalistas del torneo, se disputará el miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora local) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.



La decisión de utilizar la camiseta suplente trae a la memoria dos partidos históricos entre Argentina e Inglaterra en instancias eliminatorias de Mundiales.



En México 1986, en cuartos de final, Argentina venció 2-1 a los ingleses con los goles de Diego Maradona (la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”), y en esa oportunidad también se utilizó la camiseta alternativa. Doce años después, en Francia 1998, en octavos de final, Argentina igualó 2-2 en el tiempo reglamentario y avanzó a cuartos tras ganar la serie de penales.



En ese partido, el equipo también vistió la camiseta suplente. Esta será la primera vez que Argentina utilice la indumentaria alternativa en una semifinal de un Mundial contra Inglaterra.



El historial entre ambos equipos en la Copa del Mundo incluye cinco enfrentamientos previos, con dos victorias argentinas, dos derrotas y un empate.



El partido promete ser un verdadero clásico, con el agregado del recuerdo de aquellas camisetas que, en el pasado, estuvieron asociadas a resultados favorables para la Selección.