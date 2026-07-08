Elite y aventura en el suelo catamarqueño

Con más de 400.000 hectáreas de paisajes protegidos, Catamarca se consolida como uno de los destinos más exclusivos de la Argentina para quienes buscan combinar aventura, naturaleza y confort. La travesía parte desde San Miguel de Tucumán o Tinogasta y se desarrolla con bases en El Peñón, en plena Puna catamarqueña, y Fiambalá, puerta de ingreso a los Andes. Organizada por operadores especializados, la experiencia recorre más de 1.300 kilómetros de caminos off-road en grupos reducidos o privados, garantizando exclusividad y atención personalizada.



Lejos de ser un raid convencional, la propuesta es semi all inclusive e incluye camionetas 4x4 de última generación, como las Toyota Hilux, equipadas con GPS, comunicación satelital, kits de emergencia y refrigerios gourmet. Los guías locales acompañan el recorrido compartiendo conocimientos sobre la geología volcánica, la historia inca y la biodiversidad andina. Cada jornada combina conducción por escenarios extremos con paradas fotográficas, almuerzos regionales y momentos para disfrutar del paisaje.



El viaje se extiende durante siete días y las noches transcurren en alojamientos que combinan el encanto de la montaña con todas las comodidades. En la Puna, la Hostería de Altura El Peñón, ubicada a 3.400 metros sobre el nivel del mar, ofrece habitaciones con calefacción y pensión completa por alrededor de 350 dólares la noche en base doble. En Fiambalá, hoteles boutique como Casona del Pino Hotel, junto con Posada Las Cañas y La Ramadita, cuentan con piletones termales, gastronomía personalizada y tarifas que oscilan entre 150 y 300 dólares por noche, según el establecimiento.



El punto más impactante del recorrido es el ascenso al Balcón del Pissis, a 4.200 metros sobre el nivel del mar, desde donde se obtiene una vista privilegiada de la cadena de los Seismiles. El itinerario también incluye el Volcán Galán, el Campo de Piedra Pómez, el Salar de Antofalla con sus lagunas multicolores, las dunas de Tatón y Saujil para practicar sandboard, las Termas de Fiambalá, el sitio arqueológico Shincal de Quimivil, la histórica Ruta del Adobe, la Mina Capillitas y la Laguna Verde, rodeada de imponentes volcanes.



Durante toda la travesía es posible observar parte de la fauna característica de la región, como vicuñas, guanacos, zorros andinos y flamencos rosados, que habitan estos paisajes de altura y convierten el recorrido en una experiencia única para los amantes de la naturaleza.



Las condiciones climáticas hacen imprescindible utilizar ropa adecuada. Se recomienda vestir por capas con primera piel térmica, polar, campera impermeable y cortaviento, además de pantalones cómodos para trekking. El calzado ideal son botas de montaña con buen agarre para recorrer salares, volcanes y caminos de ripio. También resulta indispensable llevar lentes con protección UV, gorro, bufanda, guantes, protector solar FPS 50, mochila, botiquín, medicamentos para prevenir el mal de altura, binoculares, cámara fotográfica o dron con los permisos correspondientes y un seguro que contemple evacuación.



Las excursiones diarias en vehículos 4x4 tienen un costo aproximado de entre 250 y 400 dólares por persona e incluyen vehículo, combustible, guía especializado, equipos de seguridad y refrigerios. El paquete completo de siete días, con alojamiento, comidas, excursiones y transporte, oscila entre 2.800 y 4.000 dólares por persona, según la modalidad y el operador elegido.



Esta travesía redefine el concepto de turismo de lujo al combinar aventura, exclusividad, paisajes extraordinarios y el máximo confort en uno de los escenarios más sorprendentes de la Argentina. Con salidas durante todo el año y cupos limitados, propone descubrir la Catamarca más salvaje y sofisticada.

