Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de julio de 2026 RUMBO AL 2027

El radicalismo sale a la cancha: arma un acto en La Plata para mostrarse como alternativa

El radicalismo provincial realizará un acto en el club Atenas donde quedará constituida la nueva Convención partidaria. También se presentará oficialmente la conducción encabezada por Emiliano Balbín y comenzará a delinearse la estrategia electoral.

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